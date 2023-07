Alica Schmidt, impossibile resistere: più corto di così non si poteva

Alica Schmidt, celebre anche come l’atleta più sexy del mondo, ha fatto girare la testa ai fan con il suo ultimo Reel: non poteva scegliere un abito più corto di così.

Diventata famosa in tutto il mondo per i suoi incredibili risultati, Alica Schmidt è senza dubbio la velocista più desiderata dai tifosi. Lineamenti perfetti, occhi di ghiaccio incantevoli e fisico assolutamente mozzafiato: il primato di atleta più sexy del mondo è di sicuro meritato. Di recente, ha sorpreso i fan con un video che ha fatto girare la testa a tantissimi: il merito è tutto del suo miniabito.

Classe 1998, la meravigliosa Alica Schmidt ha esordito nelle competizioni prendendo parte ai 200, 400 e 800 metri di corsa. Nel 2017 si è fatta notare al grande pubblico per esserci affermata al secondo posto dei Campionati europei di atletica leggera, insieme alla staffetta tedesca. Negli anni ha preso parte a diverse gare, ottenendo risultati importanti. Nel frattempo, però, i tifosi hanno iniziato a notare sempre più il suo irresistibile charme.

In poco tempo il suo seguito sui social è aumentato a vista d’occhio. Su Instagram, la meravigliosa velocista ha avuto un’impennata nel numero di follower, rimasti stregati dalla sua bellezza fuori dal comune. La rivista Bustesd Coverage l’ha definita l’atleta più sexy del mondo, un primato che ha accolto con una certa sorpresa: “Non so perché abbia ricevuto questo titolo. Lo sport viene chiaramente prima di tutto” aveva dichiarato qualche tempo fa.

Alica Schmidt, il video stende tutti: una bellezza irresistibile

Sebbene la Schmidt abbia sempre precisato di dare la massima priorità alla sua carriera di runner, è impossibile negare che sia dotata di uno fascino incredibile. Nel corso di un’intervista a The Sun, ha sentenziato che il titolo di atleta più sexy del mondo non ha un particolare significato per lei. “Mi piace pensare che la bellezza viva nell’interiore” aveva dichiarato.

Ciò, tuttavia, non toglie il fatto che sia riuscita a conquistare moltissimi utenti. Determinazione e professionalità sono le sue due parole d’ordine. Eppure, anche il fascino non manca mai. Il suo fisico è da togliere il respiro e il suo bellissimo viso è a dir poco angelico. Resisterle è davvero impossibile. Con l’ultimo video condiviso su Instagram, poi, l’atleta sembrerebbe proprio essersi voluta superare.

Nel reel Alica sfoggia un look davvero incantevole, caratterizzato da un abito corto finito subito col stuzzicare le fantasie degli user. Baciata dal sole, come affermato da lei stessa nella didascalia del post, mentre i suoi lunghi capelli biondi vengono mossi dal vento, è semplicemente meravigliosa. Il suo charme non ha eguali e, con quello sguardo provocante, ha mandato in delirio i follower.