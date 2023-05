Gaia Sabbatini e Alica Schmidt, runner che passione: il web è pazzo di loro

Gaia Sabbatini e Alica Schmidt, quando fascino e talento vanno di pari passo: così le due campionesse hanno conquistato il web.

Una è cresciuta in Abruzzo, alle pendici del Gran Sasso. L’altra è nata in Germania, in quella che è meglio nota come la città dei Nibelunghi: la medievaleggiante Worms. Chilometri e chilometri di distanza le separano, ma le loro vite sono unite da un denominatore comune che le rende molto più simili di quanto si pensi.

Già, perché Gaia Sabbatini ed Alica Schmidt, è di loro che stiamo parlando, condividono tantissime cose. A partire dalla passione per l’atletica e più specificamente per la corsa, essendo loro due campionesse in questa disciplina. Gareggiano a latitudini diverse, ma resta il fatto che con le loro prodezze abbiano più volte inorgoglito i Paesi che si fregiano di rappresentare. L’atleta di Teramo ha raggiunto il suo momento d’oro nel 2021, quando si è laureata campionessa europea under 23 dei 1500 metri piani a Tallinn. La tedesca, invece, si è fatta conoscere dal mondo intero quando è arrivata seconda nella staffetta 4 × 400 metri ai Campionati europei di atletica leggera U20, nel 2017. Ma chissà quante altre soddisfazioni ci regaleranno ancora, queste due reginette della corsa e di bellezza.

Sì, di bellezza, perché Gaia e Alica condividono anche questo. Tutte le atlete o quasi, in linea di massima, possono vantare corpi statuari e talmente ben modellati da essere dipinti. La Sabbatini e la Schmidt, però, in questo senso hanno veramente “esagerato”. E non ci sorprende neanche un po’, stando così le cose, che abbiano un seguito così consistente sui social network: se lo meritano tutto, il successo che hanno ottenuto.

Gaia Sabbatini e Alica Schmidt, un cocktail micidiale di fascino e talento

Sono due bellezze molto diverse, ma entrambe mozzafiato. Gaia ha un fascino angelico, merito di quegli straordinari occhi verdi che bucano lo schermo ogni qualvolta irrompe su Instagram con un primo piano. Ma è anche sensualissima, quando vuole, cosa che di certo, magnetica com’è, non le riesce difficile.

La bella Alica non è da meno. Anche lei ha non solo un fisico statuario, che unito ad un viso bellissimo la rende una delle atlete più attraenti sulla faccia della terra. Uno status, questo, confermato anche dal fatto che Boss l’abbia scelta, insieme a molte altre stelle dello sport come Matteo Berrettini, come testimonial. E non c’è nessuno, questo è poco ma sicuro, che renda giustizia ai capi del brand tedesco così come fa la splendida runner di Worms.

Gaia e Alica, insomma, sanno il fatto loro. Ed è inutile chiedersi perché il web sia pazzo di loro: ma le avete viste?