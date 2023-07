Tennis, lo scatto controluce fa girare la testa ai fan: si vede tutto

Tennis, l’outfit bianco e la posa controluce regalano ai fan una foto indimenticabile: intimo sexy in primo piano.

Qualche giorno fa aveva fatto incetta di like e di commenti sfoggiando un mirabolante outfit total black. Stavolta, invece, ha optato per un look diametralmente opposto a quello che tanti cuori aveva infranto di recente. E, se possibile, è riuscita a riscuotere un successo addirittura superiore a quello dei giorni scorsi.

La verità, nel suo caso, è che sfonderebbe in qualunque modo. Potrebbe indossare il primo capo che le capita sotto tiro, ma il risultato non cambierebbe di una virgola. Questo perché Ira Chekashova, provate a dire il contrario, è senza ombra di dubbio una delle atlete più sexy che popolano il mondo di Instagram. La sua è una bellezza fuori dal comune. Ha un corpo che definirlo scolpito sarebbe un vero eufemismo, ma ha anche un viso da copertina che fa deliziosamente pendant con le sue curve da capogiro. Non ci stupisce affatto, pertanto, che gli utenti dei social network la seguono con così tanta abnegazione. Il suo è uno di quei profili, infatti, in cui è sempre possibile trovare una nuova foto da sogno.

E poco importa che non sia riuscita, come sperava, ad imporsi nel circuito maggiore e a scalare il ranking mondiale. Si è realizzata in un altro modo, la bellissima atleta, preferendo la panchina al campo. Sì, perché Ira oggi allena le nuove leve e si può quindi dire, a ragion veduta, che sia una delle coach di tennis più sensuali e affascinanti di tutti i tempi. Tanto che siamo pronti a scommettere che ci sia una fila lunga così, alla sua porta.

Tennis, intimo a vista sotto l’abito bianco: social in tilt

Oltre ad allenare, poi, ha trovato il successo proprio sui social network. Su Instagram, dicevamo, è seguitissima. E basta dare un’occhiata veloce alla sua gallery fotografica per capacitarsi di come sia possibile che sia così popolare online.

Ira sembra una modella e non perde occasione per postare scatti supersexy e per fare sfoggio delle sue curve ad altissimo tasso di pericolosità. Lei sì che sa come stuzzicare la fantasia dei suoi fan, come provocarli nel modo giusto. Lo dimostra chiaramente l’ultimo contenuto da lei postato, un collage che sintetizza alla perfezione la giornata un po’ “bucolica” che ha deciso di concedersi. La Chekashova si trova in un maneggio, o almeno così pare, e fin qui non ci sarebbe niente di male, se non fosse, appunto, per l’outfit che ha sfoggiato.

La coach di tennis ha optato per un look total white, ma non aveva considerato, forse, i rischi di posare controluce. Il suo abito bianco, come si evince dalla foto in basso a destra nel collage, è talmente trasparente che, nello scatto in cui appare di spalle, si vede praticamente tutto. Non che ci dispiaccia, intendiamoci.