Tennis, le sue curve ammaliano Instagram: l’outfit manda tutti su di giri

Tennis, l’affascinante atleta non si smentisce mai sui social. Il suo outfit ha mandato i follower in delirio.

Sul web si è guadagnata una certa popolarità grazie ai suoi scatti. Il suo fascino non è passato inosservato tra gli utenti e, soprattutto negli ultimi tempi, ha fatto molto parlare di sé. La sua è una bellezza fuori dal comune: con quel fisico scolpito per lei non è stato poi così difficile attirare le attenzioni degli user. Negli scorsi giorni l’atleta li ha sorpresi con una foto in cui le vere protagoniste sono le sue curve pericolose.

Oggi è famosa per essere una delle coach di tennis più affascinanti di sempre. In passato ha tentato di affermarsi come atleta professionista e scalare il ranking mondiale. Tuttavia non è mai riuscita a raggiungere i livelli delle campionesse più amate. Anche se – come molte giocatrici diventate celebri non solo per i loro successi sul campo – si è fatta notare sui social per via del suo charme.

Ira Chekashova, infatti, non ha nulla da invidiare a tenniste famose in tutto il mondo come la nostra Camila Giorgi o la canadese Eugenie Bouchard, che oltre ad essere atlete di gran talento si sono cimentate in più occasioni nella carriera di modelle. La coach russa, da parte sua, ha una collezione di foto eccezionali e molto spesso si diverte a stuzzicare le fantasie dei fan online.

Tennis, il look total black di Ira Chekashova è da incanto

Non riuscendo a sfondare nei circuito da professionista, Ira ha preso la decisione di lasciarsi alle spalle i match e di dedicarsi all’insegnamento. Così ha cominciato a lavorare come coach di tennis. Lo sport, tuttavia, non è l’unica attività che la appassiona: basta guardare le splendide foto per cui posa e che condivide sui social per capire che è nata per stare davanti all’obiettivo.

L’ex tennista è una bellezza naturale con un corpo scolpito, dotata di una sensualità capace di incantare chiunque, che va di pari passo con una classe impeccabile. I suoi scatti sono uno più bello dell’altro e per gli user è veramente impossibile rimanere indifferenti di fronte a tanto charme. Oltre ad avere un bellissimo viso, ha un corpo da sogno e lo scatto che vedete qui sopra è solamente l’ultima delle sue chicche sui social.

Nella foto la splendida Ira indossa un look total black caratterizzato da un top con scollo generoso, abbinato ad un paio di pantaloni. Le sue curve hanno mandato Instagram in delirio. I fan si sono subito riversati nei commenti, complimentandosi come sempre per la sua bellezza.