Tennis, costume fatale: più vertiginosa non si poteva

Tennis, l’ultimo scatto apparso tra le sue storie ha letteralmente stregato il web: il suo costume è fatale.

Il suo fascino ha conquistato i social. L’atleta russa, negli ultimi tempi, si è guadata le attenzioni degli utenti che non hanno potuto fare a meno di notare il suo incredibile fascino. Le sue foto vengono puntualmente sommerse dai loro like e commenti e, grazie alla sua irresistibile bellezza, sta ottenendo una sempre maggiore popolarità sul web. Con lo scatto recentemente apparso tra le sue storie ha deciso di spingersi oltre ogni limite.

Sebbene il tennis sia sempre stato la sua più grande passione, la bella atleta si è ritirata dalle gare professionistiche prima di riuscire a sfondare. La carriera sportiva, d’altronde, non è per niente semplice da portare avanti: l’amore per la disciplina non basta, è necessario possedere uno spirito particolarmente competitivo ed essere pronti a dare se stessi completamente.

Ira Chekashova – come molti altri atleti che abbandonano le competizioni – si è cimentata nell’insegnamento affermandosi come coach di tennis. Sui social condivide spesso scatti in cui è possibile vederla sul campo, e allo stesso tempo è protagonista di foto che riescono sempre a lasciare gli utenti a bocca aperta. I suoi post le hanno permesso di guadagnarsi una certa popolarità e il suo seguito non fa altro che crescere giorno dopo giorno.

Tennis, Ira Chekashova fa una strage sui social in costume

La coach è dotata di una bellezza a dir poco incantevole e può vantare un fisico avvenente e scolpito, che non teme di mettere in bella mostra con i suoi scatti in intimo o in bikini. La foto che potete vedere qui sotto è apparsa recentemente tra le sue storie ed ha fatto girare la testa a tante persone. Come potete vedere, la bella Ira si trova a bordo piscina e indossa un costume intero nero, che esalta le sue fantastiche forme.

La 27enne è meravigliosa, come di consuetudine, mentre posa con grazia e sensualità. La sua silhouette ha scatenato le reazioni degli utenti: con quelle curve e quelle gambe longilinee, ha fatto colpo su tutti. Nonostante il ritiro prematuro dalle competizioni, l’affascinante coach è riuscita a guadagnarsi l’affetto di tantissime persone che sui social la seguono con dedizione.

Impegnata in una relazione con il modello connazionale Gleb Volodchenko, Ira non si è mai data per vinta e non ha abbandonato il suo amore per il tennis. Il suo profilo Instagram, al momento, conta oltre 8 mila follower e – a giudicare dai suoi sensazionali post – nei prossimi mesi cresceranno sicuramente.