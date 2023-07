I pronostici di domenica 30 luglio: Eliteserien, Brasileirao e amichevoli

I pronostici di domenica 30 luglio: il City affronta a Seul l’Atletico Madrid. Ma si gioca anche in Brasile, Danimarca, Svezia, Svizzera e Norvegia.

La Premier League 2023-24, come gli altri principali campionati europei, è ormai alle porte. Molte squadre sono ancora impegnate nelle tournée intercontinentali in vista dei primi impegni ufficiali. Il Manchester City, che tra una settimana cercherà di aggiungere un altro trofeo alla sua bacheca – a Wembley c’è in palio il Community Shield contro l’Arsenal – in mattinata affronta in Corea del Sud l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

I Colchoneros vengono dalla sconfitta per 3-2 contro una selezione del campionato coreano in cui non si è visto il solito fortino difensivo. I Citizens potrebbero approfittare della condizione atletica non ottimale dei madrileni in un match da almeno un gol per parte. Si profila movimentata anche l’altra amichevole “asiatica” tra Liverpool e Leicester, mentre il Chelsea di Mauricio Pochettino, apparso pimpante nelle prime uscite, potrebbe avere la meglio nel derby con il Fulham. Non dovrebbe mancare lo spettacolo, infine, nella sfida di Las Vegas tra Manchester United e Borussia Dortmund, che si gioca nella notte.

Pronostici altre partite

Nel Brasileirao il Botafogo capolista allungherà verosimilmente la striscia positiva nella sfida con il Coritiba, che tuttavia potrebbe perforare almeno in un’occasione la retroguardia bianconera. Impegno più complicato invece per il Palmeiras, che farà visita ad un rinato America Mineiro. Si gioca anche in Super League svizzera e in Eliteserien: reduci dagli impegni di Conference League, Basilea e Rosenborg dovrebbero evitare la sconfitta in due match in cui le reti complessive saranno almeno due.

Vincenti

• Randers (in Randers-Hvidovre, Superligaen, ore 16:00)

• Lillestrom (in Lillestrom-HamKam, Eliteserien, ore 17:00) • Goteborg o pareggio (in Goteborg-Kalmar, Allsvenskan, ore 17:30) • Chelsea (in Chelsea-Fulham, amichevole, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Liverpool-Leicester, amichevole, ore 11:00

• Midtjylland-Silkeborg, Superligaen, ore 14:00 • Basilea-Winterthur, Super League svizzera, ore 16:30 • Botafogo-Coritiba, Brasileirao, ore 22:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Manchester City-Atletico Madrid, amichevole, ore 13:00

• Rosenborg-Odd, Eliteserien, ore 17:00

• Manchester United-Borussia Dortmund, amichevole, ore 03:00

Il “clamoroso”

America Mineiro evita la sconfitta ed almeno un gol per parte in America Mineiro-Palmeiras, Brasileirao, ore 21:00