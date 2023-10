Tennis, tuffo spericolato con vista mozzafiato: lato B di marmo

Tennis, un tuffo spericolato con una vista da togliere il fiato: il lato B della giocatrice ha lasciato tutti senza parole.

Nata a Montréal nel 1994, dopo aver raggiunto ottimi risultati a livello junior si è fatta notare per i tanti traguardi raggiunti nel corso della sua carriera. Allo stesso tempo, si è guadagnata una popolarità davvero impressionante online e, in particolare, sui social in cui condivide i suoi scatti mozzafiato. La bellezza della tennista non è mai passata inosservata e, di recente, si è spinta oltre ogni limite mandando Instagram in delirio.

Nel 2014 è entrata nella top 10 delle migliori giocatrici affermandosi alla posizione numero 5 del ranking mondiale. I successi, a distanza di qualche anno, si sono scontrati con un periodo caratterizzato da diversi alti e bassi, che l’hanno fatta scendere progressivamente nella classifica. Nel 2021 l’atleta ha annunciato una pausa dalle competizioni, dopo aver avuto un infortunio alla spalla che l’ha costretta a sottoporsi ad un intervento.

L’anno scorso Eugenie Bouchard è tornata in campo per la gioia dei suoi numerosi ammiratori. E nonostante il periodo altalenante, non ha mai smesso di poter contare sul supporto di questi ultimi. La giocatrice ha fatto breccia nel cuore di tantissimi fan, che hanno imparato ad apprezzarla non solo per il suo talento e la sua determinazione, ma anche per la sua bellezza e simpatia.

Tennis, Eugenie Bouchard si scatena in barca e fa sognare i social: il tuffo delle meraviglie

Sui social, Eugenie Bouchard (soprannominata Genie), interagisce frequentemente con i suoi oltre 2 mila follower, mostrandosi nella sua quotidianità. Tra allenamenti, match di tennis e viaggi in giro per il mondo, la giocatrice è sempre impegnata. Eppure non perde mai occasione per tenere aggiornati i fan. Al momento sembrerebbe proprio che si stia godendo qualche giorno di relax, a giudicare dalle sue storie più recenti.

Ad aver attirato particolarmente l’attenzione dei fan è stato un video girato dalla barca in cui l’atleta ha trascorso una giornata all’insegna del divertimento insieme ad alcuni amici. Per i seguaci della Bouchard è stato impossibile non soffermarsi su un dettaglio: nella storia, la meravigliosa giocatrice è intenzionata a tuffarsi nell’acqua cristallina con indosso un bikini leopardato che le sta proprio d’incanto.

Il costume mette perfettamente in risalto il suo fisico mozzafiato. Eugenie – che oltre ad essere una tennista è, da diverso tempo, un’affermata modella – ha lasciato tutti senza parole, e le sue curve sono andate a stuzzicare la fantasia degli utenti. È bastato un salto in acqua per mandare i social in completo delirio.