Gratta e vinci, snobba i diamanti e passa oltre: si vince anche così

Gratta e vinci, le regole sono fatte per essere infrante e questa donna lo sa bene: è passata oltre, incredibile.

Non si gioca solo per vincere e per cercare di incrementare il proprio patrimonio, che resta comunque l’obiettivo principale. Si gioca anche per il solo gusto di farlo, dal momento che ogni giocata è parte di un rito irrinunciabile. Ognuno lo fa a modo suo, secondo i propri tempi e le proprie esigenze.

A questa donna del Michigan, ad esempio, piace andare dritto al sodo. Non ama perdersi in inutili salamelecchi, oppure posticipare troppo il tanto agognato momento in cui si scopre, finalmente, se il tagliando che si è deciso di acquistare potrà cambiarci la vita o meno. Lei non è così, non lo è neanche un po’. Pratica e diretta, concisa e determinata, ogni volta che acquista un Gratta e vinci sa bene cosa fare e come farlo. Ha quasi stupito, non a caso, il modo in cui, nei giorni scorsi, si è comportata subito dopo aver comprato un grattino della serie $300,000,000 Diamond Riches.

Iniziamo col dire che siamo a Lapeer, nello Stato del Michigan. La donna in questione, che ha 56 anni ma che ha preferito rimanere anonima, durante la scorsa settimana si è recata in South Main Street, a una manciata di chilometri dalla propria abitazione. Ha fatto tappa alla stazione di servizio Clark ed è entrata nel negozio con le idee già chiare sul da farsi. Ha subito chiesto, infatti, un tagliando della lotteria istantanea che ha dei diamanti nella sua grafica e che mette in palio un premio massimo di 6 milioni di dollari.

Gratta e vinci, è andata dritta al sodo

Contrariamente a come è solita fare la maggior parte dei giocatori, questa donna del Michigan non ha grattato via la patina argentata un po’ per volta. Non si è gustata il momento come fanno i più, ma è passata direttamente oltre, quasi come se non volesse perdere tempo.

Ha puntato dritto sul codice a barre e ha grattato solo quella parte lì, snobbando completamente i diamanti. Una volta “emerso” il codice, ha preso il suo smartphone, ha aperto l’app della lotteria del Michigan e lo ha scansionato per scoprire se il biglietto fosse vincente o meno. Sullo schermo è apparsa la dicitura “6MIL”, ma lì per lì non è stata certa di cosa potesse voler dire. “Ho mostrato il biglietto all’impiegato che me lo aveva venduto – ha raccontato – e ho chiesto se fosse vero”.

L’uomo le ha confermato che aveva appena vinto 6 milioni di dollari e, da quel momento in poi, niente più è stato come prima. “Non credo che realizzerò completamente – ha detto ancora la 56enne di Lapeer – finché non vedrò tutti gli zeri in più sul mio conto corrente bancario”.