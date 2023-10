Messico-Germania, amichevole: formazioni, pronostici

Messico-Germania è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì alle 02:00. Streaming, probabili formazioni, pronostici

La prima di Nagelsmann sulla panchina della Germania è stata davvero positiva: vittoria in rimonta contro gli Stati Uniti, in trasferta, e una bella iniezione di fiducia per una nazionale che nell’ultimo periodo aveva perso delle certezze. Perse anche in maniera importante visto che c’è stato anche l’avvicendamento in panchina.

Vittoria in rimonta, dicevamo, contro gli Stati Uniti, in un match che dopo il vantaggio iniziale di Pulisic è stato sempre in mano alla squadra europea che si prepara ad ospitare in casa la manifestazione della prossima estate. Stanotte è il turno di un’altra importante sfida, contro il Messico, che ospiterà il Mondiale del 2026, che viene dalla vittoria contro il Ghana. Due a zero per i centroamericani, grazie alle reti di Lozano e di Antuna.

Sulla carta nella notte di Philadelphia non dovrebbe esserci match. Nagelsmann non dovrebbe cambiare più di tanto la propria formazione, mandando in campo i migliori appunto per quella voglia di trovare un’altra vittoria che permetterebbe di dare un ulteriore segnale a tutte le altre. La Germania, in casa, la prossima estate, potrebbe davvero dettare legge e rifarsi delle ultime delusioni. E vincere aiuta sempre a vincere. Anche partite di questo genere.

Messico-Germania, dove vederla in tv e in streaming

Messico-Germania è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì 18 ottobre alle 02:00. Questa partita in Italia non avrà nessuna copertura quindi sarà impossibile vederla sia in diretta tv che in streaming. Non c’è interesse per le emittenti italiane di trasmettere questa amichevole internazionale che interessa poco, nella maggior parte dei casi, al nostro Paese.

Il pronostico

La Germania vuole vincere. Cercherà di farlo. E probabilmente ce la farà anche con il Messico in questa sfida che si gioca in America. La squadra di Nagelsmann ha le carte in regola per prendersi un’altra importante vittoria che sotto l’aspetto del morale aiuterebbe a rialzarsi. Match da almeno una rete per squadra e anche da almeno tre reti complessive. La vittoria di tedeschi ci sta, eccome.

Le probabili formazioni di Messico-Germania

MESSICO (4-3-3): Ochoa; J Sanchez, Montes, Vasquez, Arteaga; E Sanchez, Alvarez, Chavez; Lozano, Gimenez, Antuna.

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Tah, Sule, Rudiger, Gosens; Goretzka, Gundogan; Brandt, Musiala, Sane; Fullkrug.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3