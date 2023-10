Perù-Argentina, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Perù-Argentina è una gara valida per il girone sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali: pronostici e probabili formazioni

Tutto a gonfie vele, fino al momento, per l’Argentina di Scaloni. Tre partite e altrettante vittorie per i campioni del Mondo che adesso vogliono cercare di allungare ancora. Nel momento in cui scenderanno in campo infatti sapranno già il risultato del Brasile. Quindi, se non allungare, almeno tornare in vetta.

Il Perù invece è una squadra che fino al momento ha davvero deluso. Zero vittorie, un solo pareggio, ma soprattutto zero gol fatti fino ad ora nelle prime tre uscite. E non ci sono realmente motivi per vedere adesso come questa squadra possa riuscire nell’intento contro quelli che sono i più forti del Mondo. Una partita, quella di stanotte, che non dovrebbe regalare grossi scossoni: tutto dovrebbe andare in maniera lineare e con questo diciamo che saranno gli ospiti ovviamente a riuscire a prendersi una vittoria che permetterebbero di rimanere a punteggio pieno. Una gara, quella in terrà peruviana, che dovrebbe anche vedere i gol di una sola squadra, come detto prima. Quella ospite, ovviamente.

Negli ultimi cinque incroci solamente due volta il Perù è riuscito a pareggiare, nelle altre sempre vittorie della squadra Albiceleste, le ultime due senza nemmeno subire reti. E non c’è due senza tre.

Come vedere Perù-Argentina in diretta tv o in streaming

La partita Perù-Argentina, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà mercoledì 18 ottobre alle 04:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Vittoria dell’Argentina, senza davvero dubbi. I campioni del Mondo si prenderanno questo match e dovrebbero sbloccarlo già nel primo tempo. La gara infine dovrebbe pure regalare tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Perù-Argentina

PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Corzo, Zambrano, Abram, Trauco; Aquino, Yotun; Advincula, Carrillo, Polo; Guerrero.

ARGENTINA (4-3-3): E Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, L Martinez, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3