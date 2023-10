Tennis, shorts al limite e sex appeal: chi se lo fila il Colosseo?

Tennis, non è da tutte riuscire ad eclissare nientepopodimeno che il Colosseo. Eppure, la sua foto ha fatto incetta di like.

Appena qualche settimana fa, aveva voluto rassicurare i suoi sostenitori con una foto scattata direttamente in ospedale. Aveva appena subito un intervento chirurgico e ci aveva tenuto a far sapere ai follower e ai tifosi che era andato tutto per il meglio. E che, quanto prima, si sarebbe rimessa in piedi.

Quel momento, per fortuna, è arrivato ancor prima di quanto pensassimo. Vitalia Diatchenko, tennista russa classe ’90, si è ripresa alla grande e può iniziare a lavorare, adesso, in vista del ritorno in campo. Che, a questo punto, avverrà direttamente il prossimo anno, essendo la stagione 2023 ormai agli sgoccioli. Ecco perché la splendida atleta, che sui social network vanta oltre 70mila seguaci, ha deciso di concedersi un piccolo break. Una vacanza, in uno dei luoghi più suggestivi e famosi al mondo, in cui rigenerare tanto il corpo quanto la mente. Perché gli infortuni, si sa, mettono a dura prova i nervi degli sportivi.

La bella Vitalia ha deciso, più precisamente, di fare rotta su una Capitale a noi ben nota: l’incantevole, intramontabile e sempre affascinante Roma. Nella città eterna sembra proprio che se la stia spassando, e lo crediamo bene che sia così: tra meraviglie architettoniche e lasciti del passato, movida e shopping, il tempo per visitarla in lungo e in largo e per godersi ogni sua singola sfaccettatura non è mai abbastanza.

Tennis, da Roma con furore: la foto fa impazzire i follower

La Diatchenko ce la sta mettendo tutta, in ogni caso, per assicurarsi di vedere almeno le attrazioni principali che la Capitale d’Italia ha da offrire. Tant’è che, nelle scorse ore, era in uno dei luoghi simbolo di Roma, vale a dire il Colosseo.

E bisogna ammettere che, in qualche modo, la reginetta del tennis è addirittura riuscita ad offuscarne la bellezza. La regale imponenza dell’anfiteatro Flavio non si batte, certo, ma nel carosello di foto in cui la tennista posa dinanzi ad esso, questo luogo storico passa un po’ in secondo piano. In primo, a tutto screen, c’è lei, con il suo fascino ineguagliabile e con le sue curve stratosferiche.

L’atleta di Soci, in Russia, indossa degli shorts in ecopelle a vita alta, ma cortissimi, e un top bianco che lascia scoperto l’addome. È, semplicemente, adorabile, irresistibile. Ecco spiegato, quindi, perché si faccia tanta fatica a concentrarsi sulla maestosità del Colosseo: con lei nei paraggi, è del tutto normale che non ci sia spazio per nient’altro.