Tennis, bikini a go-go e pioggia di like: Vitalia fa boom

Tennis, la vacanza a Dubai procede a gonfie vele: le foto in bikini mandano in tilt il contatore dei like su Instagram.

Non si può dire, ahinoi, che la fortuna l’abbia assistita, negli ultimi dodici mesi. Anzi, per la verità potremmo addirittura ipotizzare che, in qualche modo, le abbia remato contro. Ha collezionato talmente tanti infortuni, l’ultimo dei quali proprio di recente, che questa stagione è ormai inesorabilmente sfumata.

L’ultima disavventura di Vitalia Diatchenko le è costata la rottura di alcuni legamenti. “Niente sport per un tempo indefinito” ha fatto sapere la tennista russa su Instagram, quando ha pubblicato una fotografia che la immortalava con un tutore. Dovrà rimanere lontana dal tennis e dal circuito per un po’, dunque, giusto il tempo di recuperare dall’infortunio e di sentirsi sufficientemente stabile da tornare in campo. Non le è rimasto altro da fare, perciò, dopo alcune settimane trascorse a riposo assoluto, che godersi il tempo libero che quest’ultimo guaio le ha “regalato”.

Ha fatto le valigie ed è volata a Dubai, dove si sta divertendo a far girare la testa al popolo di Instagram. Chi conosce Vitalia sa bene quanto sia bella e sensuale e si sarà certamente più volte imbattuto, in passato, nei suoi scatti ad altissima temperatura. Anche il tennista azzurro Lorenzo Sonego era rimasto estasiato dalla sua bellezza, effettivamente innegabile, tanto che un paio di anni fa aveva ammesso che gli avrebbe fatto piacere uscire a cena con la sua collega.

Tennis, l’operazione bikini va a gonfie vele: splendida Diatchenko

L’italiano è ora felicemente fidanzato e la Diatchenko appartiene, quindi, al mondo delle fantasie passate. I suoi follower, invece, continuano a sognare a occhi aperti e a sperare di poterla incontrare, un giorno, di persona.

Ma torniamo a noi e al profilo di Vitalia, che in questi giorni di vacanza sta aggiornando la sua gallery e le Instagram Stories di continuo. Sono tantissime le foto che la splendida tennista russa ha postato sui social nelle ultime ore, per la gioia di chi la segue e di chi è ben lieto di vederla nella veste che più le si addice: in bikini.

Quando è arrivata negli Emirati Arabi, ha ammesso di avere una missione ben precisa: quella di abbronzarsi il più possibile. E dall’ultimo scatto condiviso sembra proprio che l’operazione tintarella stia procedendo a gonfie vele. Non che sia quella la prima cosa che si nota in questa foto, intendiamoci. Il suo costume è talmente minimal da coprire solo lo stretto indispensabile, motivo per il quale il suo corpo fantastico è in primo piano. Pronto, ovviamente, ad infrangere cuori a più non posso.