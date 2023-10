Serbia-Montenegro, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Serbia-Montenegro è un match dell’ottava giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

Il sogno della Serbia di ottenere la qualificazione a Germania 2022 già in questa giornata è svanito nella notte di Budapest. Mitrovic e compagni si sono arresi ai magiari per la seconda volta nel giro di un mese, perdendo la testa della classifica e facendo rientrare in corsa anche il Montenegro, prossimo avversario delle Aquile Bianche al Marakana.

Un derby da vincere a tutti i costi, visto che i montenegrini hanno sì due punti in meno ma a differenza dei cugini serbi devono giocare ancora tre partite, mentre la selezione guidata da Dragan “Piksi” Stojkovic soltanto due. La classifica, infatti, vede la Serbia ferma a quota 10 punti, tre in meno di un’Ungheria che, in caso di vittoria in Lituania potrà festeggiare la qualificazione diretta con due turni d’anticipo. Margine d’errore sempre più ridotto, dunque, per una squadra che di talento ne ha in abbondanza ma che, come al solito, tende a nascondersi quando c’è da alzare il livello. Continua a preoccupare una difesa che nelle ultime quattro partite è sempre stata perforata almeno in un’occasione. E che è apparsa ancora una volta l’anello debole di questa nazionale nel match della Puskas Arena, vinto dall’Ungheria grazie a due errori individuali (1-2).

L’ultimi clean sheet della Serbia risale, guarda caso, allo scorso marzo, quando due gol di Dusan Vlahovic, oggi assente a causa della lombalgia, abbatté il Montenegro (0-2).

Da quella sconfitta gli uomini di Miodrag Radulovic non hanno più perso – se non in un test amichevole contro la Repubblica Ceca – ottenendo due pareggi (Ungheria e Lituania) ed una vittoria con la Bulgaria nelle ultime tre gare ufficiali. Giovedì Jovetic e compagni l’hanno spuntata di misura sul Libano in un’amichevole (3-2) in cui il commissario tecnico ha tenuto in panchina diversi titolari con l’obiettivo di averli freschi contro la Serbia.

Come vedere Serbia-Montenegro in diretta tv e in streaming

Serbia-Montenegro è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Rajko Mitić di Belgrado, in Serbia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Serbia, dopo la doppia sconfitta contro l’Ungheria, non può mancare l’appuntamento coi tre punti anche contro il Montenegro. La selezione di Stojkovic è già certa di disputare gli spareggi grazie alla Nations League. Eppure, arrivare terza in questo girone, assumerebbe i crismi del fallimento. Si può dare fiducia ai padroni di casa ma, alla luce delle frequenti amnesie difensive, è assai probabile che il Montenegro, che davanti schiera la coppia Krstovic-Jovetic, riesca a segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Serbia-Montenegro

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Djuricic, Terzic, S. Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic.

MONTENEGRO (3-5-2): Mijatovic; Tomasevic, Savic, Sipcic; Marusic, Vukcevic, Jankovic, Bakic, Loncar; Krstovic, Jovetic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1