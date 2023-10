Lituania-Ungheria, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Lituania-Ungheria è un match dell’ottava giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

Le due vittorie su una selezione zeppa di talento come la Serbia nel giro di poco più di due mesi rappresentano un altro piccolo capolavoro dell’Ungheria targata Marco Rossi.

Con tre gare ancora da giocare, i magiari si godono il primo posto solitario, sono imbattuti (4 vittorie e un pari) e potrebbero staccare il pass per la fase finale dell’Europeo in caso di vittoria sulla Lituania. Sì, perché a quel punto non potrebbero più essere raggiunti dal Montenegro, che ha 5 punti in meno ed in questo turno sarà di scena a Belgrado contro i cugini serbi. Un altro piccolo sforzo, insomma, verso Germania 2024: per l’Ungheria, ormai da circa un decennio uscita fuori da un lunghissimo periodo di anonimato, sarebbe la terza partecipazione consecutiva ad una rassegna continentale dopo quelle del 2016 in Francia e del 2020 nell’edizione itinerante (giocata però nel 2021 per via della pandemia). Due anni fa gli uomini guidati dall’italiano Rossi sorpresero tutti, quando furono capaci di limitare i danni in un girone sulla carta impossibile con Germania, Francia e Portogallo.

Massima attenzione, tuttavia, ad una Lituania che in teoria sarebbe ancora in corsa per uno dei primi due posti dopo la bella vittoria ottenuta sabato scorso in Bulgaria.

Prima vittoria in sei partite per la rappresentativa baltica allenata da Edgaras Jankauskas, che nella sfida di Sofia ha approfittato dell’inferiorità numerica dei bulgari dalla fine del primo tempo per tornare al successo (0-2) e mettere fine ad un’astinenza che durava dal 2021 – due anni esatti – per quanto riguarda i match ufficiali. Lituania che per continuare a sperare deve avere la meglio sull’Ungheria e sperare in una sconfitta della Serbia.

Come vedere Lituania-Ungheria in diretta tv e in streaming

Lituania-Ungheria è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Dariaus ir Girėno di Kaunas, in Lituania. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Ungheria, galvanizzata dal doppio successo sui serbi, archivierà senza problemi anche la pratica Lituania, conquistando così la qualificazione con largo anticipo. Come all’andata, i magiari (miglior difesa finora con soli due gol subiti) potrebbero riuscire a tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Lituania-Ungheria

LITUANIA (3-4-3): Zubas; Utkus, Girdvainis, Lekiatas; Lasickas, Sirvys, Gineitis, Vorobjovas; Slivka, Cernych, Paulauskas.

UNGHERIA (3-4-3): Dibusz; Fiola, Lang, Szalai; Nego, Kerkez, Nagy, Styles; Sallai, Szoboszlai, Varga.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2