Gaia Sabbatini ha un clone: quando la bellezza è un affare di famiglia

Gaia Sabbatini, somiglianza impressionante: la sosia della mezzofondista italiana lascia senza fiato il popolo dei social.

Lei è bella, bellissima, di quelle bellezze che non ti stancheresti mai di contemplare. Occhi azzurri, capelli biondi, un viso d’angelo e un corpo da dea. Non ci stupisce affatto insomma che, al di là delle sue imprese sportive, Gaia Sabbatini sia diventata, in men che non si dica, una delle stelle più luminose dei social network.

Nata a Teramo, la mezzofondista italiana ha un seguito davvero notevole. Di lei si conoscono prevalentemente i successi nell’ambito dell’atletica, mentre poco si sa a proposito della sua vita privata. Potrebbe farvi piacere, perciò, scoprire che la campionessa di origini abruzzesi ha un clone. Un vero e proprio alter ego. Qualcuno che le somiglia in maniera impressionante e alla quale, come se non bastasse, deve molti dei traguardi sin qui raggiunti a livello sportivo. Non sono gemelle, ma poco ci manca: sembrano, infatti, l’una la fotocopia dell’altra.

Il clone di Gaia Sabbatini altri non è che la sorella Eva, di tre anni più grande della mezzofondista di Teramo. Gaia è nata nel mese di giugno del 1999, mentre Eva nel marzo del 1996. Anche lei sembrava destinata a fare grandi cose, seppur in un’altra disciplina, ma ha poi deciso di invertire la rotta. Secondo le informazioni reperite in rete, avrebbe lasciato l’attività agonistica 10 anni fa, alle soglie della maggiore età.

Gaia Sabbatini, la sorella Eva ti lascerà senza parole

Eva Sabbatini era, in età giovanile, specialista degli ostacoli. E quando diciamo che Gaia le deve tanto è perché è stata proprio la sorella a spingerla ad avvicinarsi al mondo dello sport e a ritagliarsi uno spazio nell’atletica. Poi lei ha lasciato, mentre la piccola di casa ha continuato, ma questa è un’altra storia.

Quello su cui intendiamo soffermarci in questa sede è che è proprio vero che il fascino, in molti casi, è un affare di famiglia. Della bellezza di Gaia eravamo già perfettamente consapevoli e “sazi”, essendo lei avvezza ai contenuti sui social e alle foto in cui mette in mostra il suo sorriso da favola e il suo corpo perfetto.

Da questo punto di vista, però, non scherza neanche Eva, che in quanto clone a tutti gli effetti della mezzofondista è, pure lei, una ragazza dalla bellezza sconvolgente. Ha un fascino più maturo, forse, ma non meno provocante. Anzi, abbondano anche sul suo profilo gli scatti sexy, a riprova del fatto che il dna, a volte, è veramente infallibile.