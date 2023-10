I pronostici di domenica 15 ottobre: Qualificazioni Europei 2024 e Serie C

I pronostici di domenica 15 ottobre: ci sono altre otto partite di qualificazione agli Europei del 2024 e delle partite di Serie C.

Si apre questa domenica la seconda tornata di partite di qualificazione agli Europei del 2024, in campo i gironi A, D, E ed I con il big match rappresentato dalla sfida tra Norvegia e Spagna che si contendono al momento il secondo posto alle spalle della Scozia. La nazionale guidata da Haaland ha assoluto bisogno della vittoria per centrare il sorpasso e continuare a sperare nella qualificazione diretta, ecco perché sarà una partita aperta in cui entrambe le nazionali dovrebbero fare almeno un gol.

Gol probabili anche in Galles-Croazia, mentre Svizzera, Georgia e Polonia dovrebbero regolare senza particolari problemi Bielorussia, Cipro e Moldova.

Pronostici altre partite

All’esordio sulla panchina della Turchia, Montella è stato più che convincente e ha centrato tre punti fondamentali sul campo della Croazia: in casa contro la Lettonia è atteso il bis con almeno tre gol realizzati.

Si gioca anche in Serie C: vittorie alla portata per Benevento e Vicenza in casa contro Picerno e Renate.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Svizzera segna tra due e quattro gol in Svizzera-Bielorussia, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00

Vincenti

• Benevento (in Benevento-Picerno, Serie C, ore 14:00)

• Georgia (in Georgia-Cipro, Qualificazioni Europei 2024, ore 15:00)

• Vicenza (in Vicenza-Renate, Serie C, ore 16:15)

• Polonia (in Polonia-Moldova, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Georgia-Cipro, Qualificazioni Europei 2024, ore 15:00

• Repubblica Ceca-Isole Far Oer, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00

• Turchia-Lettonia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Galles-Croazia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Norvegia-Spagna, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Il “clamoroso”

Georgia vincente e almeno un gol per squadra (in Georgia-Cipro, Qualificazioni Europei 2024, ore 15:00)