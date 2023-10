Perugia-Torres, Serie C: diretta tv, formazioni, pronostici

Perugia-Torres è una gara valida per l’ottavo turno della Serie C: dove vederla in tv, le probabili formazioni e il pronostico

Il compito del Perugia è quello di ridare un senso importante a questo campionato per un motivo che è sotto gli occhi di tutti. La Torres fino al momento ha vinto tutte e sette le partite della stagione quindi è sola a punteggio pieno in testa alla classifica. Un cammino netto, con solamente due reti subite. Ma il Perugia di Baldini, sulla carta, ha una squadra che può prendersi i tre punti e che può avvicinare la vetta.

I padroni di casa al momento sono in quarta posizione ad otto punti dalla squadra sarda. E ovviamente all’incontro guardano con molto interesse anche il Cesena e il Pescara, che sono in messo alle due squadre. Nessuno si aspettava, evidentemente, un impatto così importante in questa stagione degli isolani, che hanno fatto capire, se mai ancora ce ne fosse bisogno, che non prendere tanti gol significa avere ottime possibilità di rimanere davanti a tutti. Una difesa sicura, blindata da una squadra che corre e difende compatta e che poi riesce sempre a trovare il gol. Fino al momento la Torres è stata una macchina praticamente perfetta. Ma prima o poi un passo falso ci deve essere per forza. E il momento sembra proprio essere arrivato.

Sì, il Perugia in questo match parte decisamente favorito. Una squadra, quella umbra, che sperava anche di giocare in Serie B prima delle decisioni finali della Figc e di tutti gli altri ricorsi. Una rosa costruita per stare in alto, al vertice. E i tre punti di oggi potrebbero dare una sterzata importante alla stagione.

Come vedere Perugia-Torres in diretta tv e in streaming

La sfida Perugia-Torres è in programma domenica alle 14:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Vittoria del Perugia che riaprirebbe – ma non è mai stato chiuso – il campionato. La Torres nella gara del Curi dovrebbe conoscere la prima sconfitta della stagione dopo sette affermazioni di fila in altrettante partite.

Le probabili formazioni di Perugia-Torres

PERUGIA (4-3-1-2): Furlan; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Matos, Vazquez.

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Antonelli, Idda, Dametto; Zecca, Giorico, Kujabi, Liviero; Mastinu; Scotto, Fischnaller.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1