Roma-Inter, Serie A femminile: tv in chiaro, streaming, pronostico

Roma-Inter è una gara valida per la quarta giornata della Serie A femminile. Dove vederla in diretta tv in chiaro, streaming gratis e pronostico

Il big match della quarta giornata del campionato di Serie A femminile è quello che di gioca al Tre Fontane di Roma tra la capolista e la squadra nerazzurra allenata da Rita Guarino. Due formazioni che hanno obiettivi non simili, c’è da dirlo: la Roma è campione d’Italia e ha costruito una rosa per rivincere lo scudetto; l’Inter invece ha fatto un mercato importante per cercare almeno di prendersi una qualificazione alla prossima Champions League. Nelle donne ci vanno le prime due.

La squadra di Alessandro Spugna è punteggio pieno, e ha dimostrato di essere in grado di poterle vincere tutte. Ma nel corso della settimana – e mercoledì prossimo ci sarà il ritorno – le giallorosse hanno giocato l’ultimo preliminare per entrare nella fase a gironi della massima competizione europea. Un impegno agevole (3-0 contro le ucraine del Vorskla il finale) ma che sicuramente ha tolto energie fisiche e mentali. Direte voi, questo mette in discussione il risultato? Potrebbe, senza dubbio, dare un poco di vivacità al match. Ma sulla carta, oggettivamente, partita non ce ne dovrebbe essere. La Roma è ampiamente favorita.

Roma-Inter, dove vederla in diretta tv e in streaming

Roma-Inter è in programma domenica 15 ottobre alle 16:00 allo stadio Tre Fontane di Roma, nel quartiere dell’Eur. Il match si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2. Tutte le partite della Serie A femminile, inoltre, sarà possibile seguirle in diretta streaming su Dazn, che da una settimana a questa parte ha acquisito i diritti del massimo campionato. In streaming gratis ovviamente si potrà vedere anche collegandosi al sito Raiplay.it

Il pronostico

La Roma è ampiamente favorita e dovrebbe riuscire a prendersi la vittoria nonostante l’impegno europeo. Un match che si dovrebbe sbloccare già nel primo tempo. Occhio anche alla possibile rete di Valentina Giacinti. Match che alla fine potrebbe regalare anche, e almeno, tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

ROMA (4-3-3): Caesar, Bartoli, Minami, Linari, Di Gugliemo, Greggi, Kumagai, Giugliano, Glionna, Giacinti, Haavi.

INTER (4-3-3): Centinja, Thogersen, Bowen, Alborghetti, Sonstevold, Simonetti, Junge Pedersen, Karchouni, Bonfantini, Cambiaghi, Bugeja.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1