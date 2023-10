Norvegia-Spagna, qualificazioni Euro 2024: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Norvegia-Spagna è un match dell’ottava giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 20:45: pronostici.

La Spagna, nella trasferta di Oslo, avrà il supporto – puramente platonico – anche dei tifosi scozzesi. La Roja, infatti, con un’eventuale vittoria contro la Norvegia si metterebbe ufficialmente in tasca un pass per l’Europeo di Germania. Ma, contemporaneamente, sarebbe certa di un posto nella prossima rassegna continentale anche la Scozia, che potrebbe brindare in caso di non vittoria da parte di Haaland e compagni.

Questo nonostante la sconfitta patita dai britannici giovedì scorso a Siviglia, battuti dai gol di Morata e Sancet (2-0) nella ripresa. Una vittoria forse meno netta di quanto dica il risultato finale ma che ha permesso alla selezione di Jose Luis de la Fuente di “vendicare” il brutto k.o. rimediato a marzo all’Hampden Park di Glasgow – da allora la Spagna le ha praticamente vinte tutte, compreso le due che lo scorso giugno hanno portato in dote la Nations League, sollevata al cielo di Rotterdam dopo il successo con la Croazia ai rigori – e di rientrare in corsa per il primo posto, obiettivo solo simbolico, se teniamo conto del fatto che a qualificarsi direttamente sono le prime due di ogni girone. La Roja potrebbe permettersi anche di pareggiare, a patto che poi non compia passi falsi nelle due gare in programma a novembre contro Cipro e Georgia, le selezioni meno competitive del gruppo.

La Spagna può festeggiare in caso di vittoria

Non ha invece altri risultati a disposizione oltre alla vittoria la Norvegia, che per rimanere in corsa deve obbligatoriamente battere la Spagna.

Il rischio di non vedere un giocatore del calibro di Haaland all’Europeo – l’attaccante del City aveva assistito anche all’ultimo Mondiale da casa – è molto alto. Anche perché la Norvegia non avrebbe il “salvagente” degli spareggi: in Nations League, infatti, si è dovuta accontentare del secondo posto nella propria Lega, quella B, ed il ripescaggio nei playoff è quasi impossibile. Servirà una prestazione super alla squadra di Stale Solbakken, reduce dalle due vittorie con Georgia e Cipro: a Larnaca, giovedì scorso, Haaland è stato uno dei protagonisti (doppietta) del 4-0 ai ciprioti. Il commissario tecnico norvegese dovrebbe schierare un undici simile a quello che ha travolto Cipro, con l’ex romanista Solbakken che è in ballottaggio con il talentuoso teenager Nusa. Farà un minimo di turnover invece de la Fuente, che a sinistra deve rinunciare a Baldé, infortunatosi contro la Scozia.

Come vedere Norvegia-Spagna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Norvegia e Spagna è in programma domenica alle 20:45 all’Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 20 ma potrà essere seguita anche su Sky su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nonostante qualche assenza importante, la Spagna partirà coi favori del pronostico. La Roja ha la qualità necessaria per mettere in difficoltà una difesa, quella norvegese, tutt’altro che solida. E che non è stata perforata solo nell’ultimo match contro Cipro. Le Furie Rosse, del resto, l’hanno dimostrato già all’andata, strapazzando 3-0 gli scandinavi. Iberici leggermente favoriti, dunque, in una gara in cui entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Norvegia-Spagna

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Meling; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Fran Garcia; Merino, Rodri, Gavi; Ferran Torres, Morata, Zaragoza.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2