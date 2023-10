Spagna-Scozia, qualificazioni Euro 2024: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Spagna-Scozia è un match della settima giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici.

Nel gruppo A c’è una selezione ancora a punteggio pieno ma, a sorpresa, non è quella spagnola, grande favorita per la vittoria del girone. Chi comanda la classifica, a tre giornate dalla fine, è invece l’audace Scozia di Steve Clarke, unica insieme a Francia e Portogallo a vincere tutte le gare giocate finora.

Sì, gli scozzesi hanno battuto anche la Spagna, che lo scorso marzo si è dovuta arrendere a Glasgow (2-0), complicando il suo percorso verso Germania 2024. Ruolino perfetto invece quello della Tartan Army, ormai a un passo dalla seconda qualificazione consecutiva alla rassegna internazionale, in programma nella prossima estate. La Scozia potrebbe strappare un pass per l’Europeo con tre turni d’anticipo: gli uomini di Clarke festeggerebbero in caso di vittoria a Siviglia oppure se la Norvegia non riuscisse a battere Cipro. Difficile, insomma: tutto fa pensare che l’ufficialità arriverà tra un mese nella gara con la Georgia ma Robertson e compagni non vogliono lasciare nulla d’intentato, dimostrando di non essere arrivati lì per caso. La Roja, dal canto suo, ha sete di vendetta: quella sconfitta di marzo aveva fatto piovere critiche sul nuovo selezionatore de la Fuente, quasi completamente svanite dopo il trionfo in Nations League dello scorso giugno grazie al successo in finale contro la Croazia, battuta ai calci di rigore.

Scozia a un passo dalla qualificazione

La Spagna ha poi rifilato rispettivamente 7 e 6 gol a Georgia e Cipro, rimettendosi di nuovo in carreggiata. Nonostante la Norvegia, momentaneamente terza, sia ancora a -2 gli iberici danno l’impressione di essere vicinissimi all’obiettivo.

Magari sarà troppo tardi per raggiungere la Scozia al primo posto – occhio, però, perché la Spagna ha giocato una gara in meno rispetto ai britannici – ma la sensazione è la Roja abbia intenzione di provarci. De La Fuente, in ogni caso, deve fare i conti con assenze importanti: Dani Olmo non ha recuperato e, oltre al giocatore del Lipsia, non sono tra i convocati neppure gli infortuni Asensio, Pedri e Yeremi Pino. In lista, tuttavia, si rivedono Ansu Fati e Zaragoza. Dall’altro lato, invece, il grande assente è l’ex Arsenal Tierney.

Come vedere Spagna-Scozia in diretta tv e in streaming

Spagna-Scozia è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio de la Cartuja di Siviglia, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) ma potrà essere seguita anche su Sky su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Spagna non ha più commesso passi falsi dopo la battuta d’arresto in Scozia e neanche stavolta fallirà l’appuntamento con i tre punti. Gli scozzesi, del resto, solitamente fanno meno paura: ci aspettiamo la solita gara ordinata da parte loro ma è improbabile che riescano ad evitare la sconfitta: la festa, per adesso, è rimandata.

Le probabili formazioni di Spagna-Scozia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Baldé; Merino, Rodri, Gavi; Ferran Torres, Morata, N. Williams.

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Cooper; Hickey, Gilmour, McGregor, Robertson; McTominay, McGinn; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0