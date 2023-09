Gaia Sabbatini, mai vista una sirena più scolpita di lei: in bikini è da paura

Gaia Sabbatini, dopo il viaggio a New York la fuga in Sicilia: la mezzofondista in bikini è un autentico spettacolo.

Scoraggiarsi? Macché. Le sconfitte fortificano e Gaia Sabbatini questo lo sa bene. Smaltita la delusione dovuta al risultato insoddisfacente ottenuto ai Mondiali di atletica di Budapest, la mezzofondista di Teramo è già pronta a guardare avanti. Alle prossime avventure sportive che la aspettano.

“Ho vissuto male questa gara – aveva raccontato l’atleta, classe ’99, dopo l’evento – e mi dispiace tanto. Le mie aspettative erano altissime e il mio cervello mi ha sussurrato ‘O vai in finale o niente’. Non sono stata in grado di gestire questo pensiero”. “La rabbia è tanta – aveva poi aggiunto – e sono sicura che la sfrutterà per il futuro. Nulla è perduto, questa esperienza mi ha insegnato tantissimo“. Di tempo per mettere in pratica questa lezione ne avrà di sicuro, ma ora no. Adesso è tempo di rifiatare, lasciarsi tutto alle spalle e ricaricare le pile in vista degli appuntamenti futuri.

La bella Gaia si è prima regalata un viaggio da sogno a New York, in occasione del quale ha partecipato alla corsa su strada più famosa della Grande Mela, ossia la Fifth Avenue Mile. Dopodiché, ha deciso di cambiare radicalmente paesaggio. Dai grattacieli e dal verde di Central Park si è fiondata direttamente in Sicilia, per concedersi qualche giorno all’insegna del relax, del mare e del sole.

Gaia Sabbatini deliziosa in bikini: fan in visibilio

E mentre lei recupera tutti i tuffi e i bagni che ha sacrificato per prepararsi in vista dei Mondiali di Atletica di Budapest, i fan sognano a occhi aperti. Già, perché un conto è vederla in abiti sportivi, un altro è vederla con indosso i deliziosi bikini che sta sfoggiando in queste ore.

L’ultima foto, in particolar modo, ha fatto un bel po’ di “rumore”, cosa assolutamente inevitabile, dato il tenore dell’immagine. Gaia, che oltre ad essere una mezzofondista di grande talento è anche una splendida ragazza, ha posato per l’occasione su degli scogli, alla Tonnara di Scopello, come fosse una vera sirenetta.

Una sirena dalle curve d’oro aggiungeremmo però, dal momento che l’atleta, per via dei suoi allenamenti così intensi e costanti, ha davvero un corpo da paura. Gli addominali d’acciaio e i muscoli scolpiti, uniti a quegli occhi capaci di bucare lo schermo, hanno messo a dura prova i fan. E possiamo solo immaginare quanti like e cuori abbia ricevuto, in pubblico e in privato, la bella Sabbatini.