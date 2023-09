Gaia Sabbatini, magica New York | Movida bollente: che scollatura

Gaia Sabbatini è volata nella magica New York e, sui social, ha sorpreso i fan con una serie di scatti davvero bollenti.

Dopo la delusione dei Mondiali di Atletica di Budapest e lo sfogo condiviso sui social, Gaia Sabbatini ha avuto la sua personale rivalsa in occasione del rinomato Fifth Avenue Mile di New York. La mezzofondista, nata nel 1999 a Teramo, ha preso parte alla corsa su strada che viene tradizionalmente organizzata a Manhattan rendendo i fan partecipi attraverso le foto e i video apparsi sul suo profilo Instagram.

Quanto accaduto a Budapest, dove nelle scorse settimane si sono tenuti i Mondiali di Atletica, non ha scoraggiato la giovane atleta, nonostante la delusione iniziale. La stessa Gaia Sabbatini non ha potuto fare a meno di condividere le sue emozioni con i fan, in un lungo post nel quale ha spiegato di essersi lasciata sopraffare dalle pressioni. “Ho vissuto male questa gara e mi dispiace tanto” sono state le sue parole.

E ancora: “Le mie aspettative erano altissime e il mio cervello mi ha sussurrato ‘O vai in finale o niente’. Non sono stata in grado di gestire questo pensiero”. Gaia non ha nascosto la sua rabbia. Durante la semifinale dei Mondiali, l’atleta si è bloccata sulle sue gambe, senza riuscire ad affrontare la competizione. Tuttavia, ha deciso di prendere l’episodio come una lezione, trovando un’ulteriore motivazione per dare il meglio di lei.

Gaia Sabbatini, selfie mozzafiato: in tutina nera è un vero spettacolo

“La rabbia è tanta e sono sicura che la sfrutterà per il futuro. Nulla è perduto, questa esperienza mi ha insegnato tantissimo” ha affermato nel post, per poi rivolgersi ai “leoni da tastiera” che l’hanno presa di mira sui social criticandola per la sua performance. La Sabbatini ha fatto fronte alle polemiche dimostrando di avere una grande sicurezza in se stessa e nelle sue capacità e di non essere assolutamente intenzionata a buttarsi giù.

Di recente la giovane atleta è volata negli Stati Uniti, per la precisione a New York. Gaia ha partecipato al Fifth Avenue Mile di New York, gareggiando per le strade di Manhattan. Questo è stata la seconda competizione sul miglio a cui ha preso parte in tutta la sua carriera (dopo una gara a Milano due anni fa) e si è affermata alla 17esima posizione, con molta soddisfazione.

Il soggiorno nella Grande Mela è stato decisamente fruttuoso per la Sabbatini che, come sempre, ha reso i suoi fan e sostenitori partecipi tra storie e post condivisi su Instagram. Ed è proprio sul social che, in questi giorni, è apparsa una carrellata di selfie scattati allo specchio in cui la splendida atleta ha sfoggiato tutto il suo fascino: con indosso una tutina nera attillata, Gaia ha lasciato tutti a bocca spalancata facendo una strage di cuori sul social.