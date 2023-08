Gaia Sabbatini, i Mondiali della bellezza li vince lei: stratosferica in bikini

Gaia Sabbatini, sebbene i Mondiali di atletica non si siano conclusi come desiderato, quelli di fascino li vince sicuramente lei.

Negli scorsi giorni, i Mondiali di atletica sono terminati portando diverse soddisfazioni all’Italia. Basti pensare all’oro vinto da Gimbo Tamberi nel salto in alto. Tuttavia, non sono mancate le delusioni, in particolare per quanto riguarda la mezzofondista Gaia Sabbatini che durante la semifinale dei 1500 metri non è riuscita a dare il meglio di sé, venendo sconfitta da Ludovica Cavalli.

L’atleta classe 1999 non ha potuto fare a meno di condividere la sua amarezza con i tifosi. In un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Gaia Sabbatini ha ammesso di aver avuto la peggio contro i “pensieri controproducenti” e le pressioni che l’hanno portata a bloccarsi proprio durante la gara. Lei stessa ha dichiarato di aver “vissuto male” la competizione, nonostante il duro lavoro dei mesi precedenti.

“Dopo l’infortunio di febbraio mi sembrava già soltanto una vittoria essere tornata a gareggiare” ha spiegato, per poi aggiungere che la “spensieratezza” che era riuscita a guadagnarsi l’ha abbandonata in semifinale. La paura di non essere all’altezza delle aspettative l’ha messa seriamente in difficoltà e la sconfitta ha suscitato in lei una delusione ed una rabbia che di sicuro sfrutterà “in futuro”.

Gaia Sabbatini, archiviata la delusione dei Mondiali: la foto in bikini è da perdere la testa

Non riuscire a portare a compimento il suo obiettivo è stato un duro colpo per lei che, tuttavia, non si è assolutamente data per vinta. “Nulla è perduto, questa esperienza mi ha insegnato tantissimo“ ha affermato nel post, che ha voluto concludere con un invito ai “leoni da tastiera” a mettere da parte le critiche. Quanto accaduto ai Mondiali, per la giovane sportiva, rappresenta una lezione che le sarà molto utile.

E malgrado tutto, Gaia ha dimostrato di non essere affatto intenzionata ad arrendersi. La mezzofondista è sempre molto attiva sui social e non perde mai occasione per condividere i suoi pensieri con i follower, pronti di volta in volta a supportarla. Non si sarà aggiudicata la vittoria dei Mondiali, ma possiamo dire che si è guadagnata l’affetto di tantissimi tifosi, ai quali ha completamente rubato il cuore.

