Tennis, pizzo e autoreggenti: il miglior spot di sempre

Tennis, il video “hot” in pizzo e autoreggenti ha mandato tutto il web in delirio: mai visto uno spot migliore.

Se in passato si è fatta conoscere al grande pubblico per le sue incredibili doti, diventando una promessa del tennis quando era appena una ragazzina, oggi continua a regalare emozioni ai fan, sebbene lo sport non rientri più tra le sue priorità. Con il passare del tempo, infatti, si è avvicinata maggiormente al mondo dei servizi fotografici, riscuotendo un successo impressionante.

Nata nel 1999 in Russia, la protagonista del nostro articolo fin da giovanissima si è sempre contraddistinta per il suo talento nel tennis. A soli 13 anni si è aggiudicata la vittoria del Torneo Avvenire avendo la meglio contro l’avversaria tedesca Anna Gabric. Due anni più tardi ha trionfato a Wimbledon nel singolare femminile juniores, ottenendo il titolo e guadagnandosi una fama internazionale.

Sofya Zhuk è stata la seconda atleta russa a conquistare un risultato simile. I suoi successi l’hanno resa una promessa per il suo Paese, eppure con gli anni la giocatrice si è progressivamente allontanata dallo sport, preferendo concentrarsi su altro. Oggi la 23enne è impegnata nel settore del noleggio di auto sportive (una delle sua passioni più grandi), yatch, appartamenti e jet privati. Oltre a dedicarsi alla sua carriera di modella.

Tennis, Sofya Zhuk alla conquista di Instagram: il video in lingerie è da perdere la testa

Nonostante abbia deciso di mettere da parte le competizioni di tennis, non smette mai di godere di un seguito molto vasto sui social. La Zhuk può vantare un profilo Instagram da oltre 170 mila follower e, ogni giorno, sono tantissimi gli utenti che la riempiono di like e commenti sotto ai suoi post. Il suo fascino ha certamente contribuito alla sua ascesa e, tra uno scatto e l’altro, ha fatto breccia nei cuori di migliaia e migliaia di persone.

Viso angelico, occhi chiari e profondi, capelli biondi e fisico da togliere il respiro: Sofya è semplicemente irresistibile e lei stessa non si stanca mai di stuzzicare le fantasie dei suoi affezionati fan con i sensualissimi contenuti che condivide su Instagram. Di recente, l’ex tennista ha deciso di spingersi oltre ogni limite, con un video che ha mandato il social in delirio.

La modella ha voluto sfoggiare la sua nuova lingerie mostrandosi in tutto il suo splendore. Le sue curve pericolose hanno fatto girare la testa ai seguaci e il primo piano sul lato B è stato un colpo di grazia per questi ultimi. La sua silhouette è semplicemente fantastica: non poteva realizzare uno “spot” migliore per il brand che le ha fornito quell’intimo in pizzo con tanto di autoreggenti. In poche parole, spettacolare.