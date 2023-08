Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 31 agosto

Conference League, la Fiorentina rischia grosso: a Firenze deve battere il Rapid Vienna con due gol di scarto: notizie e pronostici.

Ultima chiamata per l’Europa. L’esito degli spareggi determinerà il quadro delle qualificate alla prossima Conference League. Rischia clamorosamente di non fare parte di questo gruppo la Fiorentina, la finalista della scorsa stagione, subentrata alla Juventus in seguito alla squalifica dei bianconeri da parte dell’Uefa.

La Viola, a sorpresa, all’andata non è riuscita a perforare la difesa del Rapid Vienna: dopo aver subito gol su rigore, la squadra di Vincenzo Italiano ha sparato a salve, complice l’ostruzionismo degli austriaci. E adesso deve vincere con almeno due gol di scarto per non salutare l’Europa ancora prima di cominciare. Una missione alla portata, ma al “Franchi” i gigliati non dovranno commettere gli stessi errori, ma soprattutto non permettere al Rapid di pungere in contropiede. La rimonta è possibile, ma non è da escludere che come all’andata i biancoverdi segnino almeno una rete, approfittando di una retroguardia viola che è apparsa traballante anche in campionato con il Lecce (da 2-0 a 2-2). Deve fare i conti con lo spettro dell’eliminazione anche una delle semifinaliste della scorsa edizione, l’Az Alkmaar, costretto ad andare a vincere in Norvegia contro il Brann dopo l’1-1 dell’andata.

Le previsioni sulle altre partite

Pesantissima la vittoria ottenuta in Scozia dal Paok una settimana fa: gli Hearts, battuti 2-1 a domicilio, fuori casa fanno decisamente meno paura. La qualificazione è invece una formalità per il Maccabi Tel Aviv dopo il roboante 4-1 con cui ha sistemato gli sloveni del Celje. Trasferta ostica invece per il Lille, chiamato a difendere il 2-1 in Croazia, a Rijeka.

Tra le big “rimandate” dopo la gara d’andata c’è anche l’Eintracht Francoforte, fermato in Bulgaria dal Levski Sofia: i tedeschi sistemeranno verosimilmente le cose davanti al proprio pubblico. Si profila invece equilibrata la sfida tra il Legia Varsavia e il Midtjylland, che sette giorni hanno dato spettacolo pareggiando 3-3: polacchi leggermente favoriti, ma la sensazione è che possa accadere di tutto. Non dovrebbero mancare i gol neppure in Besiktas-Dinamo Kiev: nel primo round l’hanno spuntata i turchi 3-2, un vantaggio prezioso in vista del ritorno ad Istanbul. Qualificazione ormai in tasca per Aston Villa e Fenerbahçe, travolgenti – hanno segnato cinque gol a testa – contro Hibernian e Twente. Tutto in bilico, infine, tra Club Brugge e Osasuna: in Spagna i belgi hanno prevalso 2-1.

Conference League: probabili vincenti

AZ Alkmaar o pareggio (in Brann-AZ Alkmaar, ore 19:00)

PAOK (in PAOK-Hearts, ore 19:30)

Fiorentina (in Fiorentina-Rapid Vienna, ore 20:00)

Maccabi Tel Aviv (in Celje-Maccabi Tel Aviv, ore 20:00)

Lille (in Rijeka-Lille, ore 20:15)

Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Levski Sofia, ore 20:30)

Legia Varsavia o pareggio (in Legia Varsavia-Midtjylland, ore 21:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

HJK Helsinki-Farul Costanza, ore 18:00

Adana Demirspor-Genk, ore 20:00

Besiktas-Dinamo Kiev, ore 20:00

Club Brugge-Osasuna, ore 20:30