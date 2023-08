Eintracht Francoforte-Levski Sofia, Conference League: tv, formazioni, pronostici

Eintracht Francoforte-Levski Sofia è un match valido per il ritorno degli spareggi di qualificazione alla Conference League e si gioca giovedì alle 20:30: pronostici.

Dovrà fare a meno di Lindstom l’Eintracht Francoforte in quella che è subito una partita determinante per la stagione dei tedeschi: che lo scorso anno giocavano in Champions League e che adesso si ritrovano, alla fine di agosto, a dover battere il Levski Sofia per accedere alla fase a gironi della Conference League. Insomma, qualcosa l’anno scorso è andato storto.

E il mercato ha portato via anche quell’elemento in grado di fare la differenza, passato ieri ufficialmente al Napoli. Ma non solo, anche Ndicka, ad esempio, è in Italia, preso a zero dalla Roma, così come Kamada, che con la stessa formula se ne è andato alla Lazio. Insomma, una squadra rivoluzionata che però, nonostante tutto, non dovrebbe avere nessun problema a superare il turno.

Un turno messo in discussione dal pareggio (1-1) arrivato in pieno recupero. Il Francoforte era avanti e dava comunque la sensazione di essere in gestione. Poi il colpo di coda dei padroni di casa che cercheranno quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio. Che a tutti pare impossibile, onestamente. E anche a noi non è che ci convinca più di tanto.

Il Francoforte, c’è da ribadirlo, ha un piede e mezzo nella terza competizione europea. E non dovrebbe avere nessun problema a vincere il match e qualificarsi alla fase a gironi. Il sorteggio, ricordiamolo, è in programma il primo settembre.

Come vedere Eintracht Francoforte-Levski Sofia in diretta tv e streaming

La gara tra Levski Sofia e Eintracht Francoforte, in programma giovedì alle 20:30 e valida per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Conference League, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquistato i diritti sui turni preliminari della terza competizione europea.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive che potrebbero essere segnati tutti dalla squadra di casa. L’Eintracht Francoforte vuole vincere il match e lo farà senza particolari problemi. Una sfida, quella in terra tedesca, che si dovrebbe sbloccare già nel primo tempo. Occhio alla rete, così come successo nella gara di andata, di Kolo Muani.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Levski Sofia

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-3): Trapp; Tuta, Koch, William Pacho; Ebimbe, Skhiri, Rode, Max; Gotze, Kolo Muani, Marmoush.

LEVSKI SOFIA (4-3-3): Andreev; Galchev, Dimitrov, Cordoba, Tsunami; Mitkov, Kraev, Darlan; Ronaldo, Ricardinho, Welton.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0