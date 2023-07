Tennis, scollatura da paura: così ha fatto saltare Instagram

Tennis, la scollatura è davvero da paura: così con una stories piazzata sul proprio profilo ha fatto letteralmente saltare Instagram

Abbiamo potuto ammirare le sue doti da tennista fino a poco tempo fa. Poi ha deciso di cambiare totalmente vita e dedicarsi principalmente ad un ruolo da influencer e da modella. Un ruolo che sembra tagliato proprio per quello che riesce a dare ai suoi 185mila follower su Instagram.

Un numero enorme nonostante il profilo privato: chissà quante richieste ha lì, in attesa, la bellissima Sofya Zhuk, che da quando ha deciso di appendere la racchetta al chiodo si è trasferita a Miami, negli Stati Uniti, per intraprendere una nuova vita, non fatta più di gioie e di dolori su un campo di tennis, ma fata di selfie, di sfilate di moda, e di consigli per gli acquisti ai suoi fan che la seguono. Lei, comunque, per allietare tutti, ogni tanto piazza uno scatto osé, malandrino diremmo, uno di quelli che lasciano a bocca aperta. In questo caso particolare però non parliamo di un post, ma di una stories che la classe 1999 ha deciso di mettere.

Tennis, la storia di Sofya lascia senza parole

Una stories in bianco e nero che però non cambia in nessun modo l’obiettivo: sì, la 23enne è bellissima e ha piazzato anche un fantasma come accompagnamento al Boo. Una parola che forse fa capire che questa nuova foto è stata messa lì probabilmente per noia. Ma che la noia l’ha decisamente tolta a chi la segue. Sì, perché la scollatura è davvero da capogiro, vertiginosa, e non lascia spazio all’immaginazione.

Non è la prima volta che Sofya si fa vedere in questo modo dai suoi fan. Una scelta che evidentemente paga, visto che andando a spulciare qua e là in giro per il web, si può ammirare una popolarità raggiunta di altissimi livelli. Lei davanti ha ancora moltissimi anni di carriera da modella e soprattutto con i social in continua evoluzione può essere una delle influencer più amate del grande pubblico. Già lo è, nonostante i numeri non siano proprio così importanti, ma in questo modo siamo certi che presto quei 185mila diventeranno molti e molti di più.