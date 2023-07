Gaia Sabbatini, allenamento con i fiocchi: il lato B è perfetto

Gaia Sabbatini, allenamento con i fiocchi per l’atleta azzurra: il lato b è perfetto. Ecco come si è messa in mostra l’ultima volta

La giovane campionessa si è fatta conoscere per i suoi successi nel mezzofondo, ma non solo. Sui social, infatti, gode di una grandissima popolarità. Il merito è tutto degli scatti mozzafiato che condivide quotidianamente con i fan affezionati. Recentemente è tornata ad attirare le attenzioni di questi ultimi con una foto decisamente “hot”, in cui il vero protagonista è il suo look che gioca con le trasparenze.

Classe 1999, fin dagli esordi nelle gare professionistiche si è contraddistinta per il suo incredibile talento. La Sabbatini ha dimostrato di avere ottime doti nella corsa, conquistando presto i suoi primi trionfi e guadagnando una certa popolarità tra i tifosi. La mezzofondista di Teramo (Abbruzzo) nel 2020 ha ottenuto il titolo italiano nei 1500 metri piani indoor, risultato ripetuto l’anno seguente. E adesso dopo un beve periodo di vacanza è tornata a lavoro nelle altitudini italiane con la voglia di essere pronta nel momento in cui ricominceranno. E, nonostante questo, non smette mai di stupire i propri fan. Sì, anche in tuta da lavoro, mette in mostra un Lato B perfetto.

Gaia Sabbatini, il Lato B è perfetto

Sì, come potete ben vedere anche voi nella foto, il Lato B della Sabbatini è perfetto. E lei per la gioia dei suoi followers sui social non lo nasconde, anzi, alza la posta in gioco mostrandosi perfetta anche in abiti da lavoro.

Insomma, una bellezza indescrivibile. E una qualità nel suo mestiere di un altro Pianeta. La Sabbatini infatti è uno di quelle atlete azzurre che vista la giovane età e visto il talento può dire la propria per moltissimi anni. Magari pure come sta facendo adesso, unendo l’utile al dilettevole.