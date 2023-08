Fiorentina-Rapid Vienna, Conference League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Fiorentina-Rapid Vienna è un match valido per il ritorno degli spareggi di qualificazione alla Conference League e si gioca giovedì alle 20:00: pronostici.

L’Europa, riconquistata lo scorso luglio grazie alla squalifica con la quale l’Uefa ha punito la Juventus – i bianconeri sono stati esclusi per un anno da qualsiasi competizione europea – potrebbe già diventare un ricordo per la Fiorentina.

Obbligata a passare dai pericolosi spareggi – in Conference League nessuna squadra è già qualificata alla fase a gironi – la Viola dovrà ribaltare l’1-0 di Vienna se vorrà partecipare per la seconda volta consecutiva alla terza manifestazione continentale per ordine d’importanza. E cercare di bissare quantomeno la finale persa a giugno con il West Ham. Sì, perché gli uomini di Vincenzo Italiano una settimana fa hanno perso la gara d’andata contro il Rapid: decisivo un rigore di Grull, fischiato dall’arbitro dopo una grave ingenuità di Mandragora. Gli austriaci, più brillanti sul piano fisico rispetto ai gigliati, si sono rivelati più insidiosi del previsto e nella prima frazione di gioco hanno sorpreso i viola dal punto di vista tattico, spegnendone le fonti di gioco grazie al loro atteggiamento ostruzionistico. Nella ripresa la Fiorentina è salita in cattedra, com’era prevedibile, ma gli attacchi di Gonzalez e compagni non hanno sortito gli effetti sperati.

Viola, serve vincere con almeno due gol di scarto

Per evitare una figuraccia – difficile ipotizzare la Viola fuori dall’Europa già ad agosto – serve la miglior Fiorentina nel match di ritorno al “Franchi”, dove bisognerà vincere con almeno due gol di scarto per evitare i supplementari ed eventualmente i rigori.

Con qualsiasi pareggio, infatti, ai gironi ci andrebbe il Rapid Vienna. In campionato, intanto, è arrivata un’altra delusione, che ha fatto definitivamente tornare coi piedi per terra i tifosi. La Fiorentina, dopo la roboante vittoria all’esordio con il Genoa (1-4), domenica si è fatta rimontare in modo clamoroso dal Lecce, nonostante fosse andata in vantaggio di due gol nel primo tempo. Anche il Rapid non è andato oltre un pareggio, fermato in casa dal Tirol (1-1): Seidl ha risposto a Kronberger. Il tecnico biancoverde Zoran Barisic dovrebbe confermare la formazione dell’andata, ad eccezione dell’infortunato Cvektovic, mentre nella Fiorentina dovrebbero tornare titolari Terracciano, Ranieri, Biraghi e Nzola, quest’ultimo in ballottaggio con Beltran. Fuori dai convocati Ikoné, Infatino, Barak e Amrabat.

Come vedere Fiorentina-Rapid Vienna in diretta tv in chiaro e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Rapid Vienna è in programma giovedì alle 20:00 e si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202), su Sky Sport (canale 251) ed in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Fiorentina proverà ad alzare i ritmi sin dai primi minuti ma per scardinare la difesa del Rapid dovrà attaccare in maniera più lucida rispetto ad una settimana fa. La Viola ha le carte in regola per ribaltare l’1-0 dell’andata ma questo ha tutta l’aria di non essere un match facile: occhio agli austriaci, che possono fare male in contropiede. Non è da escludere che anche loro trovino la via del gol, contro una difesa alta come quella gigliata.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Rapid Vienna

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Oswald, Querfeld, Hofmann, Auer; Kerschbaum, Sattlberger; Kühn, Seidl, Grüll; Mayulu.

La Fiorentina riuscirà a vincere con almeno due gol di scarto? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1