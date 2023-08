Fiorentina-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Lecce è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

I tifosi della Fiorentina ormai dallo scorso anno sono abituati a frequentare le montagne russe e dopo la strepitosa vittoria all’esordio in campionato contro il Genoa, strapazzato 4-1 a Marassi, giovedì scorso sono nuovamente tornati con i piedi per terra.

La gara d’andata valida per gli spareggi di Conference League con il Rapid Vienna sembrava non celare troppe insidie ed invece la Viola, complice una prestazione sottotono, si è fatta sorprendere (1-0) dai non irresistibili austriaci. Motivo per cui nella prossima settimana sarà chiamata alla rimonta – dovrà vincere con almeno due gol di scarto a Firenze – per evitare di ritrovarsi immediatamente fuori dalla Conference League, nella quale era stata ripescata in seguito all’esclusione della Juventus da parte dell’Uefa. Vincenzo Italiano in coppa ha schierato quasi tutti i protagonisti della notte del “Ferraris” ma si è trovato di fronte una squadra già al top della condizione ed ha sofferto la sua fisicità, non riuscendo a dominare il gioco e facendolo quand’era ormai tardi. Prima del Rapid Biraghi e compagni affronteranno il Lecce nella prima di campionato davanti al proprio pubblico. La squadra di Roberto D’Aversa, come i viola, è una di quelle a punteggio pieno: merito dell’incredibile successo ottenuto ai danni della Lazio di Maurizio Sarri, ribaltata negli ultimi minuti della sfida più “pazza” del primo turno. Di Francesco e il nuovo acquisto Almqvist si sono presi la copertina in una serata che in Salento difficilmente dimenticheranno.

Fiorentina-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Formazione viola che potrebbe subire numerose variazioni in vista dell’impegno europeo: in attacco è pronto a partire per la prima volta dal 1′ l’argentino Beltran, arrivato dal River Plate, e sulla trequarti troverà spazio anche il suo connazionale Infantino. Sulla fascia sinistra chance per l’ex Empoli Parisi al posto di Biraghi, mentre a centrocampo dovrebbe restare fuori Mandragora, che ha causato il rigore decisivo a Vienna. Sempre out Amrabat, ormai con le valigie in mano, oltre agli infortunati Barak e Sabiri.

D’Aversa sta per salutare Di Francesco: nonostante il gol segnato alla Lazio il figlio d’arte è a un passo dal Palermo. Nel tridente offensivo, accanto a Strefezza e Almqvist, dovrebbe giocare Banda. L’ex Venuti sta meglio e verosimilmente partirà dalla panchina.

Come vedere Fiorentina-Lecce in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Lecce, in programma domenica alle 18:30 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi in anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il “Franchi” negli ultimi anni è stato spesso terreno di conquista per i giallorossi, che hanno vinto tre volte nelle ultime cinque visite nel capoluogo toscano. Contro una Fiorentina “distratta” dalla sfida di giovedì prossimo con il Rapid Vienna – che a questo punto diventa già cruciale – non sarebbe una sorpresa se gli ospiti riuscissero ad evitare la sconfitta in una gara in cui le reti, stavolta, potrebbero essere meno di tre, com’è sempre avvenuto nelle ultime quattro sfide (dal 2011 in poi) giocate in riva all’Arno.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lecce

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Infantino, Kouamé; Beltran.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; J. Gonzalez, Ramadani, Rafia; Strefezza, Almqvist, Banda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1