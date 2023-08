Camila Giorgi, l’Us Open è meglio della Fashion Week: gonna da capogiro

Camila Giorgi “sfila” a New York alla vigilia dello Us Open: con il suo look strabiliante ha lasciato tutti a bocca aperta.

Non si può dire che la dea bendata le abbia fatto l’occhiolino. Anzi, a dirla tutta le ha fatto proprio lo sgambetto. Non essendo testa di serie era alto il rischio che potesse imbattersi, già in occasione dei primi turni dello Us Open, contro una delle colleghe che guidano il seeding. E infatti, come ampiamente prevedibile, è accaduto.

All’esordio al Flushing Meadows, dove lunedì prenderà il via il quarto ed ultimo Slam della stagione, Camila Giorgi affronterà una delle giocatrice più forti sulla piazza. Parliamo di Jessica Pegula, numero 3 del mondo, un’avversaria molto ostica e ambiziosa che non renderà di certo la vita facile all’ex numero 1 d’Italia. Si sono affrontate 5 volte in carriera e in un’occasione soltanto l’azzurra era riuscita a farla franca. L’ha battuta nell’agosto 2021, nell’ambito del Masters 1000 che ha poi vinto e che le ha cambiato la vita, vale a dire quello di Montreal. Potenzialmente sa come batterla, quindi, ma tra il dire e il fare, quando si parla di tennis, c’è davvero il mare.

La distanza in classifica, tra le due, si è nel tempo amplificata, ma conoscendola la Giorgi farà di tutto per ribaltare i pronostici e dimostrare di che pasta è fatta. Per sapere se riuscirà a spuntarla dovremo pazientare qualche altro giorno. E consolarci, nel frattempo, negli scatti da sogno che sono apparsi nelle score ore sui social network.

Camila Giorgi, “sfilata” a New York prima dell’Us Open

Quando scocca l’ora dello Us Open i tennisti non si limitano a scendere in campo e a lottare per il titolo. Tanti eventi mondani vengono annualmente organizzati a margine dello Slam a stelle e strisce, ragion per cui i giocatori del main draw hanno sempre la possibilità di godersi la magica atmosfera di New York.

La bella Camila, a tal proposito, ha partecipato nella serata di giovedì al Citi Taste of Tennis, un evento culinario e tennistico itinerante che precede i tornei più grossi e al quale prendono parte i top player e gli chef più famosi al mondo. E dovevamo aspettarcelo che in vista di un appuntamento così glamour la Giorgi sfoggiasse un outfit esplosivo come quello che potete ammirare, appunto, nello scatto in questione.

La sua gonna maculata – chi la conosce sa che ama alla follia lo stile animalier – era supertrendy ma anche molto, molto, sexy. Corta davanti e lunga dietro, metteva bene in evidenza le gambe perfette, uno dei suoi punti di forza. Sorridente e statuaria, non vi sono dubbi, insomma, sul fatto che sia stata una delle star della serata.