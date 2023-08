Juventus-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Bologna è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Una Juventus vincente e convincente non ha steccato l’esordio a Udine, chiudendo i giochi già nel primo tempo (0-3) e prendendosi senza grossi patemi i primi tre punti stagionali.

In Friuli è stata innanzitutto la Juventus di Chiesa e Vlahovic – gli ex Fiorentina sono andati a segno entrambi – ma pure del “solito” Rabiot, che come lo scorso anno si conferma determinante in fase realizzativa. Ma le principali novità riguardano principalmente l’atteggiamento mostrato in campo dagli uomini di Massimiliano Allegri, che hanno messo alle strette l’Udinese sin dai primi minuti attraverso la mossa del pressing alto. Niente a che vedere con quella squadra passiva, quasi rinunciataria e troppo attendista alla quale eravamo abituati la scorsa stagione. Nonostante l’immobilismo sul mercato – Lukaku alla fine ha scelto la Roma, Vlahovic che resterà dunque a Torino – i bianconeri sembrano avere tutte le carte in regola per inserirsi quantomeno nella lotta per il tricolore, specie in un anno in cui rispetto gli altri pretendenti allo scudetto sono gli unici a non essere impegnati nelle competizioni europee. Restare a punteggio pieno e dare continuità al bel successo di Udine è l’obiettivo primario nella sfida con il Bologna, sconfitto 2-0 all’esordio dal Milan.

I felsinei hanno perso due titolari come Schouten e Arnautovic, sono arrivati dei volti nuovi ma danno ancora l’impressione di essere incompleti a livello di rosa. E lo sa bene il suo allenatore Thiago Motta, che nelle prime conferenze stampa si era più volte lamentato del mercato condotto dalla sua società: alzare l’asticella rispetto all’anno scorso non sarà facile.

Juventus-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Ad eccezione del solo De Sciglio, Allegri non deve fare i conti con assenze per infortunio. La formazione che affronterà il Bologna si discosterà pochissimo da quella che una settimana fa ha battuto l’Udinese: l’unica novità potrebbe essere l’avvicendamento tra Miretti e Fagioli – quest’ultimo ormai recuperato – a centrocampo. Verrà confermato Cambiaso, tra i migliori in campo a Udine ed in questo momento davanti a Kostic nelle gerarchie.

Sulla panchina del Bologna siederanno i due nuovi acquisti, Karlsson e Ndoye, pronti a dar manforte a gara in corso. Alle spalle di Zirkzee, unica punta, agiranno Orsolini, Ferguson e Aebischer, mentre in difesa, a sinistra, Lykogiannis è favorito su Corazza.

Come vedere Juventus-Bologna in diretta tv e in streaming

Juventus-Bologna, in programma domenica alle 18:30 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi in anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Bologna non batte la Juventus a Torino da oltre vent’anni e negli ultimi precedenti sono davvero poche le volte in cui è riuscito ad evitare la sconfitta. Bianconeri dunque favoriti in un match in cui dovrebbero collezionare anche il secondo clean sheet di fila, considerando che gli emiliani non hanno brillato dal punto di vista offensivo con il Milan.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Moro, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Zirkzee.

La Juventus riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-0