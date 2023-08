Lazio-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Genoa è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Maurizio Sarri era scuro in volto al termine della gara di Lecce e non le ha mandate a dire ai suoi giocatori, neppure davanti alle telecamere.

Ha parlato di una Lazio “superficiale, che commette sempre gli stessi errori e che non può pensare che la fase difensiva sia una prerogativa solo di quattro giocatori”. In Salento, in effetti, è maturata una sconfitta davvero assurda. Con i biancocelesti che hanno ingenuamente dilapidato il vantaggio di Immobile, facendosi rimontare nei minuti finali dai giallorossi (2-1). Il Lecce è un po’ come se avesse messo in risalto tuti i limiti di una squadra che non può permettersi pause del genere se vuole ripetere l’ottimo campionato dello scorso anno. E soprattutto fare bene in più competizioni, sfatando al tempo stesso quel luogo comune che vuole che la Lazio esca appositamente dalle coppe per concentrarsi sul piazzamento europeo in Serie A, e così all’infinito. Anche perché tra poche settimane riparte la Champions League, dove i capitolini fanno ritorno dopo tre stagioni, con l’obiettivo di superare quantomeno la fase a gruppi. Tassativo, dunque, recuperare punti sulle dirette concorrenti: contro il neopromosso Genoa, all’Olimpico, è vietato sbagliare.

Occhio, però, visto che anche i rossoblù, finora protagonisti più sul mercato che sul campo, hanno voglia di cestinare la brutta sconfitta per 4-1 con la Fiorentina a Marassi, il modo peggiore per riabbracciare la massima serie, ritrovata dopo un solo anno di purgatorio. La lezione impartita dai viola potrebbe comunque essere stata una “scossa” non del tutto negativa per un Genoa che ha le carte in regola per raggiungere una salvezza tranquilla.

Lazio-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

La difesa di Sarri ritrova una pedina importante, Casale, con Marusic e Lazzari che agiranno invece sulle due fasce (Hysaj non è ancora al meglio). In regia Cataldi è in leggero vantaggio su Rovella, ma l’ex Juventus scalpita per una maglia da titolare. Non è sicuro di partire dal 1′ neppure l’ex Eintracht Kamada, che deve fare i conti con la concorrenza di Vecino. In attacco Immobile sarà supportato dai soliti Zaccagni e Felipe Anderson.

Nel Genoa non è disponibile uno dei nuovi acquisti, Messias, che tornerà solo a settembre. Insieme all’ex Milan, in infermeria, ci sono anche Vogliacco, Melegoni e Pajac. Sulla trequarti Gilardino lancia Malinovskyi, appena arrivato dal Marsiglia. Gudmundsson, alle prese con una vicenda giudiziaria, dovrà fare attenzione alla concorrenza di Aramu.

Come vedere Lazio-Genoa in diretta tv e in streaming

Lazio-Genoa è in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Lazio e Genoa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’ultimo successo del Genoa contro la Lazio risale al 2019. E nelle ultime sei sfide i rossoblù hanno avuto la peggio in ben cinque occasioni contro i capitolini. Precedenti in cui i gol non sono mai mancati, dato statistico che può tornare utile anche oggi visto che nelle prime uscite di entrambe di reti ne sono state segnate in abbondanza. La sensazione, ad ogni modo, è che gli uomini di Sarri riusciranno ad archiviare la serataccia di Lecce, facendo registrare il primo successo stagionale in una gara in cui verosimilmente anche la squadra di Alberto Gilardino troverà il fondo della rete.

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

GENOA (3-4-2-1): Martinez; Bani, Dragusin, Biraschi; Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui.

In Lazio-Genoa le reti complessive saranno almeno tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1