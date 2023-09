Tennis, la sfilata in diretta è irresistibile: curve a tutto schermo

Tennis, i fan sono rimasti a bocca spalancata davanti alla sfilata in diretta della meravigliosa giocatrice. Le sue curve hanno stregato i social.

Sicuramente una delle atlete più affascinanti e sensuali in circolazione, in questi giorni è tornata a far sognare i tifosi con un video davvero mozzafiato. Su Instagram, infatti, è apparsa impegnata in quella che potremmo definire una sfilata in diretta, in cui è a dir poco irresistibile. Il suo look è pazzesco e lei, come sempre, semplicemente divina.

Classe 1990, la tennista russa ha iniziato a praticare la disciplina da giovanissima, inizialmente seguita dalla madre Victoria. Il fratello minore della nostra meravigliosa atleta è anch’egli uno sportivo, per la precisione un giocatore di hockey su ghiaccio. Vitalia Diatchenko si è aggiudicata la vittoria del suo primo titolo WTA nel 2011, nel doppio femminile. Tre anni più tardi è arrivato il primo riconoscimento nel singolare.

Nel 2014, inoltre, è entrata nella top 100 della classifica mondiale, affermandosi alla posizione numero 71, il suo best ranking di sempre. Vitalia si è fatta conoscere dai tifosi attirando le loro attenzioni per i suoi risultati in campo, ma anche per un altro fattore mai sfuggito a questi ultimi: stiamo parlando, ovviamente, del suo fascino irresistibile e della sua bellezza fuori dal comune.

Tennis, Vitalia Diatchenko conquista tutti con il suo look: classe e sensualità da vendere

Sui social la meravigliosa Diatchenko si è guadagnata un notevole seguito. Il suo profilo Instagram vanta oltre 70 mila follower, sempre pronti a riempirla di like e commenti sotto ad ogni suo post. La tennista interagisce quotidianamente con i fan, mostrandosi non solo durante i match o gli allenamenti, ma anche nella sua vita di tutto i giorni. E, ogni volta, scatena il loro entusiasmo.

Viso raggiante, con tanto di occhi azzurri, incorniciato da una chioma castana, unito ad un fiso da urlo: Vitalia è dotata di uno charme a cui è davvero impossibile resistere. La tennista ne è ben consapevole, basta dare un’occhiata alle foto da perdere la testa che posta mettendo in bella mostra tutto il suo fascino. In questi giorni ha deliziato i follower con un video, dal quale abbiamo tratta l’immagine che potete vedere qui sopra.

La Diatchenko ha voluto sfoggiare un look a dir poco pazzesco: top e pantaloni coordinati le stanno una meraviglia e mettono perfettamente in risalto la sua silhouette. La “sfilata” davanti allo specchio è stata molto apprezzata dagli utenti, che non si sono di certo trattenuti con i complimenti. La tennista riesce sempre a stuzzicare le loro fantasie e, anche questa volta, Vitalia ha conquistato tutti con la sua sensualità e classe.