Lecce-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Genoa è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Inter, Juventus, Milan… e Lecce. Se per assurdo il campionato di Serie A chiudesse i battenti oggi, in Champions League ci andrebbero proprio i salentini, quarti in classifica dopo le prime quattro giornate, subito dietro ai tre club più titolati e vincenti della massima serie.

Una partenza davvero eccezionale per i giallorossi, il cui obiettivo in ogni caso resta sempre quello di riuscire a salvarsi nel più breve tempo possibile. Gli 8 punti conquistati finora attestano l’ottimo lavoro che in poco tempo è riuscito a fare Roberto D’Aversa, non a caso nominato allenatore del mese di agosto dalla Lega. Reduce dall’esperienza negativa al timone della Sampdoria, il tecnico nativo di Stoccarda sta continuando nel solco del suo predecessore Baroni, utilizzando lo stesso modulo di gioco, il 4-3-3, ed apportando i dovuti miglioramenti. Il resto l’ha fatto il direttore generale Pantaleo Corvino, capace di portare in Salento altri giocatori interessanti che si stanno già rivelando determinanti. L’attaccante montenegrino Krstovic, scovato nel campionato slovacco, è andato a segno anche a Monza domenica scorsa, portando in vantaggio il Lecce dopo soli tre minuti. Poi la sfida con i brianzoli è finita in pareggio (1-1). Il secondo nulla di fatto stagionale per i salentini, che in trasferta avevano impattato anche con la Fiorentina, rimontando da 2-0.

In casa, invece, finora gli uomini di D’Aversa hanno sempre ottenuto l’intera posta in palio, battendo prima la Lazio e poi Salernitana (2-1 e 2-0).

Ora andranno a caccia di conferme nello scontro diretto con il Genoa, altra squadra che si sta ben comportando, soprattutto se consideriamo che si tratta di una neopromossa. Escludendo la pesante sconfitta all’esordio contro la Fiorentina e quella rimediata a Torino contro i granata dell’ex Juric, i rossoblù hanno raccolto 4 punti tra Lazio e Napoli. Ha lasciato addirittura l’amaro in bocca il pari di una settimana fa con gli azzurri campioni d’Italia, costretti a recuperare un doppio svantaggio negli ultimi minuti di gioco (2-2).

Lecce-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

D’Aversa in difesa dovrà fare a meno dei muscoli di Baschirotto, espulso contro il Monza e squalificato per la sfida con il Genoa. Al suo posto dovrebbe giocare Touba. A centrocampo Kaba, altro nuovo acquisto, sarà ancora preferito a Gonzalez. Out Banda, infortunato.

Dall’altro lato Gilardino ha tutti a disposizione eccetto i lungodegenti Messias e Vogliacco. L’unico dubbio riguarda la corsia mancina, dove Vasquez insidia Martin.

Come vedere Lecce-Genoa in diretta tv e in streaming

Lecce-Genoa è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Lecce e Genoa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Lecce ha vinto solo uno dei 14 testa a testa con il Genoa in Serie A ed è piuttosto datato, visto che risale al lontano 1990. Meglio basarsi su precedenti più recenti. Le ultime due sfide tra queste due squadre sono terminate in pareggio – in entrambe le occasioni 2-2 – che è un risultato che potrebbe benissimo ripetersi, alla luce dello stato di forma di salentini e liguri. Si profila ad ogni modo un match vivace, da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Lecce-Genoa

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2