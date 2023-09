Palermo-Cosenza, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Palermo-Cosenza è una partita della sesta giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sembra aver innestato la marcia più alta il Palermo di Eugenio Corini, terzo in classifica dietro a Parma e Venezia ma con una gara in meno rispetto ad emiliani e lagunari. I siciliani, dopo il pareggio a reti bianche di Bari non si sono più fermati, battendo le due neopromosse Reggiana e Feralpisalò, alle quali hanno rifilato sei gol complessivi, ed andando a vincere sul campo dell’Ascoli grazie ad una rete di Mancuso in pieno recupero.

Risultati in linea con quelle che sono le ambizioni della proprietà rosanero, che sul mercato quest’anno non ha badato a spese, costruendo una squadra che può benissimo ambire alla promozione diretta. Guardando i numeri, al momento spiccano quelli difensivi: il Palermo in quattro partite ha subito un solo gol, miglior difesa insieme a quella del Parma (sarebbe a 0 anche il Brescia ma il campionato dei lombardi è appena iniziato per via della vicenda del ripescaggio). Nell’anticipo della sesta giornata al “Barbera” è di scena il Cosenza, reduce dal pareggio con il Sudtirol dell’ex Bisoli, riacciuffato all’ultimo respiro da Mazzocchi (2-2). I Lupi non sono riusciti a confermare quanto di buono avevano fatto vedere all’esordio con l’Ascoli – penalizzato tuttavia dalle tre espulsioni nel giro di pochi minuti – e da quella gara non hanno più vinto. Dopo l’ottimo pari di Venezia è arrivata la doppia sconfitta con Modena e Brescia ed infine il 2-2 con il Sudtirol.

Palermo-Cosenza: le ultime notizie sulle formazioni

Brunori è stranamente ancora a secco di gol ma toccherà ancora a lui guidare l’attacco della squadra rosanero: dalla panchina scalpita Mancuso. Ai suoi lati agiranno Di Mariano e Di Francesco, complice l’assenza di Valente, infortunato.

Cambierà qualcosa Caserta rispetto alla gara con il Sudtirol. In difesa in coppia con Meroni giocherà Sgarbi, mentre in mediana, nel 4-2-3-1, l’ex tecnico del Benevento darà fiducia a Calò e Zuccon. Davanti chance per Mazzocchi e nuovo duello tra Marras e Canotto.

Come vedere Palermo-Cosenza in diretta tv e in streaming

Palermo-Cosenza è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Barbera” di Palermo. Si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi cinque anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Il Cosenza, a differenza degli ultimi anni, stavolta sembra aver allestito una rosa in grado di raggiungere la salvezza prima del previsto. La formazione allenata da Fabio Caserta, tuttavia, stenta ad ingranare e finora è andata solo a sprazzi. E soprattutto non ha mai tenuto la porta inviolata dopo il clean sheet con l’Ascoli all’esordio. Per una difesa come quella calabrese che ancora dà poche garanzie non sarà semplice contenere l’attacco del Palermo. Rosanero favoriti in una gara da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Venezia-Spezia

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio; Zuccon, Calò; Canotto, Voca, Mazzocchi; Tutino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0