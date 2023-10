Monica Bertini cheerleader mancata: tutti pazzi per la foto supersexy

Monica Bertini, da giornalista a ragazza pompon: il sensualissimo scatto postato sui social manda in tilt il contatore dei like.

Alzi la mano chi non si è imbattuto, nel proprio feed, nelle foto in stile annuario a stelle e strisce che stanno spopolando in questi ultimi giorni. Le celebrità hanno perso la testa per l’app che permette di realizzarle ed ecco che, in un battibaleno, Epik – questo il nome dell’applicazione “incriminata” – ha spiccato il volo.

Questo sistema, rigorosamente a pagamento, trasforma chiunque lo voglia in un personaggio degli anni Novanta. Basta caricare qualche selfie, da diverse prospettive, e l’intelligenza artificiale farà il lavoro al posto nostro, regalandoci pettinature e look propri del secolo scorso. Molti vip, dicevamo, hanno ceduto alla tentazione di testare Epik in prima persona e il risultato, in molti casi, è stato esilarante. Il team social del Roland Garros ha addirittura deciso di creare un annuario a tema tennis, lasciando che l’AI trasformasse i vari Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer in degli studenti americani degli anni ’90. Un vero e proprio spasso, insomma.

Nelle scorse ore, ci è cascato anche qualcun altro. Qualcuno che risponde al nome di Monica Bertini e che ha ben pensato, non fosse altro per farsi due risate, di caricare i propri selfie sull’app e di sbirciare come sarebbe apparsa, a quel tempo, in un annuario tipico degli States. E il risultato, lasciatecelo dire, è stato assolutamente delizioso.

Monica Bertini fa un tuffo negli anni Novanta: che schianto

Nelle dieci foto che la padrona di casa di Pressing ha condiviso con i propri follower su Instagram, la si può vedere nelle vesti più disparate. Nella prima appare in versione “bella e dannata” e sembra uscita direttamente da Grease. La coda alta, unita alla tuta rosa di ciniglia, la rendono credibilissima come studentessa sexy.

È in versione cheerleader, tuttavia, che la Bertini degli anni Novanta dà il meglio di sé. Nella foto in cui appare come ragazza pompon indossa l’iconica gonna bianca dei gruppi studenteschi e un top corto, mentre una tiara fa bella mostra sul suo capo nell’immagine in cui posa come reginetta del ballo di fine anno.

In versione secchiona, poi, avrà infranto un sacco di cuori, considerando che l’occhialetto da vista nero dona tantissimo al suo volto, piallato e ringiovanito – non che ne abbia bisogno, portandosi benissimo i suoi anni – dal filtro di Epik. Splendida, infine, nello scatto in stile rock’n’roll, nel quale sfoggia un giubbotto di pelle nero e una maglia piuttosto scollata.