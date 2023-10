Monica Bertini, cascata di like | Rieccola in bikini sui social

Monica Bertini, per la gioia dei fan è tornata a sfoggiare il bikini sui social: l’ultima foto condivisa su Instagram ha fatto il boom di like.

Giornalista e conduttrice sportiva, Monica Bertini è ormai uno dei volti del piccolo schermo più amati dagli spettatori e, in particolare, dagli appassionati di calcio. Dopo aver dedicato diverso tempo alla gavetta, infatti, ha debuttato in televisione al timone di alcune delle trasmissioni più seguite. Anche sui social la presentatrice gode di una popolarità notevole e il merito, in questo caso, è delle sue foto da togliere il fiato.

Era il 2013 quando Monica Bertini ha debuttato a Sportitalia. L’anno seguente è passata a Sky Sport, facendosi conoscere al grande pubblico, per poi raggiungere la consacrazione una volta approdata a Mediaset. Gli spettatori l’hanno seguita alla conduzione di Sport Mediaset, oltre che negli studi di programmi come Mai dire Mondiali FIFA, Balalaika – Dalla Russia col pallone e Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco.

Dal 2021 la Bertini si dedica a Pressing, trasmissione che le ha permesso di raggiungere numerose soddisfazioni. In poco tempo ha conquistato tantissime persone, sempre pronte a supportarla e seguirla non solo sul piccolo schermo ma anche sui social – come spiegato in precedenza. La stessa giornalista è molto attiva online e non perde mai occasione per interagire con i fan.

Monica Bertini, la foto in bikini aumenta le temperature: social in delirio

Su Instagram, in particolare, Monica Bertini può vantare un profilo da oltre 500mila follower. Questi ultimi hanno letteralmente perso la testa per lei: professionale, determinata, ma anche molto affascinante, la conduttrice ha fatto colpo sul pubblico in pieno.

Ogni giorno, sul social, condivide la sua quotidianità con i fan, tra impegni lavorativi e momenti di svago o relax. L’ultimo scatto apparso sul suo account è stato molto apprezzato dai seguaci, rimasti a bocca spalancata davanti ad una visione simile. Nonostante l’inizio dell’autunno, l’estate sembra non voler finire mai, con temperature decisamente anomale, e anche Monica non ha potuto fare a meno di notarlo.

A Milano si sono raggiunti i 30 gradi – come affermato dalla Bertini nella didascalia del post – e lei stessa ne ha voluto approfittare. Così, per la gioia dei suoi ammiratori, la conduttrice è tornata a sfoggiare i suoi bikini sui social. Nell’immagine che potete vedere qui sopra, la splendida Monica è più raggiante e sensuale che mai mentre si rinfresca sotto al getto dell’acqua.

Ovviamente, gli utenti non ci hanno messo molto prima di riempire la foto di like e commenti: “La tua bellezza li fa aumentare” ha affermato un fan, in riferimento ai gradi. Lo scatto della Bertini, infatti, ha incrementato ulteriormente le temperature su Instagram: impossibile, per i follower, rimanere indifferenti di fronte al suo fisico mozzafiato.