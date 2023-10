Stati Uniti-Germania, amichevole: formazioni, pronostici

Stati Uniti-Germania è un’amichevole internazionale che si gioca sabato alle 21:00. Streaming, probabili formazioni, pronostici

La Germania, nazionale ospitante dell’Europeo del prossimo anno, gioca amichevoli per prepararsi al meglio al prossimo impegno. Quello che, per forza di cose, deve dare una sterzata al cammino dei tedeschi che nelle ultime uscite, sia ufficiali che non, hanno dimostrato di vivere una grandissima fase di involuzione, così preoccupante, che ha portato anche al cambio in panchina con l’esonero di Flick e l’arrivo di Nagelsmann.

Per una sola volta il panchina si è seduto Voeller, che nell’ultima amichevole disputata ha battuto la Francia, ma c’è molta curiosità ovviamente per vedere se il nuovo allenatore ha dato un’impronta – difficile – oppure se c’è da aspettare ancora. In ogni caso l’impegno con gli Stati Uniti non è dei più semplici. Gli americani infatti hanno vinto quattro volte nelle ultime cinque uscite, perdendo solamente ai rigori contro Panama. Un test importante per capire l’andamento delle cose. Ma senza dubbio, in un altro momento storico, non avremmo dubbi su quella che sarebbe la squadra favorita. La potenza fisica e tecnica della Germania è sotto gli occhi di tutti, una potenza che non avrebbe problemi a battere gli americani. E poi c’è la questione nuovo commissario tecnico con Nagelsmann che vorrebbe partire, ovviamente, con il piede giusto. Le motivazioni insomma dovrebbero anche fare la differenza.

Stati Uniti-Germania, dove vederla in tv e in streaming

Stati Uniti-Germania è un’amichevole internazionale che si gioca sabato 14 ottobre alle 21:00. Un match che si gioca al Rentschler Field di East Hartford nel Connecticut. Questa partita in Italia non avrà nessuna copertura quindi sarà impossibile vederla sia in diretta tv che in streaming.

Il pronostico

La vittoria della Germania è assai prevedibile anche per via della questione relativa a Nagelsmann, il nuovo selezionatore tecnico, che ovviamente ha tutta l’intenzione di partire con il piede giusto in questa sua nuova avventura. Una gara amichevole che quindi dovrebbe regalare gol e spettacolo. Sì, almeno tre reti complessive e almeno una rete per squadra. Con un’affermazione ospite che ci sta assolutamente.

Le probabili formazioni di Stati Uniti-Germania

STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest, Robinson, Richards, Lund; McKennie, Musah, Aaronson; Weah, Balogun, Pulisic.

GERMANIA (4-4-2):Ter Stegen; Thiaw, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Sane, Musiala; Fullkrug, Muller.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0