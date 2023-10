Tennis, tutti pazzi per la nuova serie anni ’90: ci sono Federer e Nadal

Tennis, la nuova serie ispirata agli anni Novanta ha subito fatto breccia nel cuore dei tifosi: un cast semplicemente eccezionale.

Sono in tanti a pensare che nessuna serie al mondo potrà mai eguagliare la mitica Beverly Hills 90210, il cui primo episodio andava in onda ben 33 anni fa. Dentro c’era di tutto un po’: i problemi di cuore, i tormenti adolescenziali e le vicende di un gruppo di giovani che cresceva in riva all’oceano e ad un tiro di schioppo dalle colline di Hollywood.

E c’è un motivo ben preciso, se la serie cult prodotta Aaron Spelling e Darren Star continua ad essere tanto amata. È un fantastico e fedelissimo ritratto degli anni Novanta, un decennio d’oro che suscita sempre una certa nostalgia. Al punto tale che sta spopolando, in questi giorni, un’applicazione che permette, grazie all’intelligenza artificiale, di creare una serie di ritratti che ricordano lo stile degli annuari statunitensi proprio di quel tempo. Epik, questo il nome dell’app, pensa proprio a tutto: alle acconciature, all’abbigliamento e agli accessori. Nulla è lasciato al caso: tutto deve strizzare l’occhio, in termini di look e di atmosfera, all’ultimo decennio del secolo scorso.

Il filtro ha già contagiato tutti. Ma proprio tutti. Incluso lo staff social dello Slam parigino di tennis, che ha ben pensato di lanciare una nuova “serie” destinata senz’altro a riscuotere un grande successo. La si potrebbe ribattezzare Roland Garros 90210, dal momento che le vibes sono quelle degli anni Novanta e che i protagonisti sono alcuni dei più celebri tennisti dei giorni nostri.

Tennis, l’annuario più cool di tutti i tempi

Il post, pubblicato su Instagram, è subito diventato virale. Il perché è presto detto: vedere i campioni dell’Atp e della Wta in questa insolita veste, acconciati e agghindati come se fossero degli studenti di un college americano del secolo scorso, ci ha fatto davvero fare delle grassissime risate.

C’è Novak Djokovic il fusto, col chiodo in pelle e il ciuffo impomatato, che sarà senz’altro stato l’atleta più promettente della scuola. C’è Roger Federer in salsa rapper, poi, con una vistosa collana e il cappello che gli conferiscono un aspetto deliziosamente hip hop. Spazio poi a Carlos Alcaraz, col suo completo bianco e nero da bravo ragazzo e lo sguardo malizioso da re del ballo. Un posto in questo fantascientifico annuario è toccato anche a Iga Swiatek, con una vaporosa acconciatura mossa da perfetta cheerleader, e a Serena Williams, che non sembra la tigre di sempre ma che ha, anzi, un’aria un po’ da nerd.

E poi c’è immancabilmente lui, il principe del Roland Garros, vale a dire Rafael Nadal. Compare non in uno ma in due scatti: nel primo è uno studente modello con tanto di camice bianco, mentre nel secondo è un secchione che stringe al petto un tomo grosso così. L’annuario più cool, insomma, che si sia mai visto.