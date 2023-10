Olanda-Francia è un match della settima giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: pronostici.

Se la Francia ha ormai in pugno la qualificazione con tre giornate d’anticipo è merito anche di quel roboante 4-0 con cui, lo scorso marzo, abbatté una disastrosa Olanda, la grande rivale per il primo posto nel gruppo B.

I vicecampioni del mondo hanno messo sin da subito le cose in chiaro, travolgendo con un 4-0 senz’appello gli Oranje – fermati anche da un virus gastrointestinale che mise k.o. diversi titolari prima del match – e facendo iniziare in salita la seconda avventura di Ronald Koeman sulla panchina della selezione olandese. Les Bleus, da allora, non ne hanno sbagliata una, ottenendo quattro vittorie di fila senza subire neppure un solo gol: Mbappé e compagni sono difatti gli unici ad essere a punteggio pieno insieme a Scozia e Portogallo. L’unico passo falso è arrivato un mese fa nell’amichevole di lusso con la Germania, che si è imposta 2-1 a Dortmund, ma il commissario tecnico Didier Deschamps ne aveva approfittato per fare qualche esperimento, visto l’abbondanza di talento di cui dispone. La Francia proverà a chiudere i conti con tre turni d’anticipo: può volare all’Europeo in caso di vittoria alla Johan Cruijff Arena oppure se pareggia e contemporaneamente la Grecia esce sconfitta dalla sfida con l’Irlanda. Risultato, quest’ultimo, che farebbe comodo anche all’Olanda, la cui unica minaccia per il secondo posto è rappresentata proprio dagli ellenici.

La Francia è a un passo dalla qualificazione

Gli Oranje, impegnati lo scorso giugno in Nations League, hanno gli stessi punti (9) ma una partita in meno rispetto alla Grecia, che tra l’altro hanno travolto 3-0 a settembre.

Gli uomini di Koeman si sono rimessi in carreggiata proprio grazie alla rotonda vittoria sulla Grecia, a cui ha poi fatto seguito quella in Irlanda, sconfitta in rimonta grazie ai gol di Gakpo e Weghorst (1-2). L’ex tecnico del Barcellona è così riuscito a scacciare le critiche grazie soprattutto ad un attacco che ha ripreso a segnare a ripetizione: dopo la debacle con la Francia, l’Olanda non ha mai segnato meno di due gol a partita. Koeman, tuttavia, nelle prossime due partite dovrà fare a meno di diversi titolari, da Gakpo a Depay passando per i vari de Ligt, de Jong, Flekken, Lang, Koopmeiners e Berghuis, tutti assenti per infortunio. Nel tridente d’attacco giocherà certamente il gioiellino del Lipsia Simons insieme a Weghorst e Malen. In difesa invece chiede spazio van de Ven, protagonista di un ottimo inizio di stagione con il Tottenham. Deschamps, invece, i principali problemi ce li ha in difesa, dove mancheranno Upamecano, Saliba, Fofana, Koundé, Kimpembe e Disasi.

Il pronostico

Olanda e Francia sono due tra le selezioni più talentuose, motivo per cui lo spettacolo non dovrebbe mancare. I transalpini rimangono favoriti ma rispetto all’andata difficilmente riusciranno a tenere la porta inviolata (sarebbe la prima volta in queste qualificazioni). Le reti complessive saranno con ogni probabilità almeno tre.

Le probabili formazioni di Olanda-Francia

OLANDA (3-4-3): Verbruggen; de Vrij, van Dijk, Aké; Dumfries, de Roon, Veerman, Blind; Simons, Weghorst, Malen.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Pavard, Konaté, L. Hernandez, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2