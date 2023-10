Austria-Belgio, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Austria-Belgio è un match della settima giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: pronostici.

Nel gruppo F Belgio e Austria hanno fatto il vuoto: appaiate in cima alla classifica a quota 13 punti, ad entrambe basta una vittoria per staccare il pass aritmetico per il prossimo campionato europeo. Ormai staccatissima l’unica in grado di potergli dare filo da torcere, la Svezia, che di punti ne ha solamente 6 ed è praticamente spacciata.

La sfida dell’Ernst Happel Stadion metterà dunque in palio anche il primo posto, puramente simbolico visto che per rientrare tra le ventiquattro squadre che nella prossima estate tenteranno di succedere nell’albo d’oro all’Italia, campione nell’edizione itinerante del 2020 (ma giocato nel 2021 a causa della pandemia), basta arrivare tra le prime due di ogni girone. Il Belgio di Domenico Tedesco finora le ha vinte tutte: l’unico pareggio è arrivato proprio nel match contro l’Austria lo scorso giugno (1-1). A Bruxelles abbiamo assistito ad una gara molto equilibrata: ospiti in vantaggio dopo 20 minuti con Gregoritsch, poi nella ripresa ci ha pensato Lukaku a rimettere le cose a posto per il Belgio. L’attaccante della Roma, scatenato in Serie A, è stato protagonista anche nelle due partite contro l’Estonia, segnando complessivamente 4 gol. Ruolino identico per l’Austria, che oltre alle vittorie ottenute contro le selezioni meno competitive del gruppo, Estonia e Azerbaigian, ha avuto il merito di battere due volte la Svezia, la principale antagonista per il secondo posto.

Una vittoria per la qualificazione

Sta facendo un ottimo lavoro Ralf Rangnick, alla guida della Das Team dall’estate 2022, da quando è terminata la sua fugace esperienza al Manchester United.

L’Austria è dunque a un passo dalla qualificazione alla fase finale di un campionato europeo per la terza volta consecutiva: due anni fa raggiunse gli ottavi di finale, venendo eliminata dall’Italia al termine di una gara molto combattuta, terminata ai supplementari. Rangnick a Vienna dovrà tuttavia fare a meno di un pilastro della sua selezione, assente per infortunio, come Marko Arnautovic. Defezioni importanti anche per il Belgio, che non potrà disporre di titolarissimi come Courtois e De Bruyne.

Come vedere Austria-Belgio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Austria e Belgio è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà all’Ernst Happel Stadion di Vienna, in Austria. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Austria è una selezione molto organizzata, che già all’andata è stata in grado di mettere in difficoltà il più quotato Belgio. La sensazione è che per i Diavoli Rossi non sarà una passeggiata neppure stavolta, anche se le assenze con cui deve fare i conti Rangnick (l’interista Arnautovic su tutti) fanno pendere leggermente la bilancia verso gli ospiti. Ci aspettiamo in ogni caso che entrambe segneranno almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Austria-Belgio

AUSTRIA (4-4-2): Schlager; Danso, Daniliuc, Lienhart, Wober; Laimer, Schlager, Seiwald, Sabitzer; Adamu, Gregoritsch.

BELGIO (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Mangala, Onana; Bakayoko, Lukaku, Doku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2