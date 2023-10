I pronostici di venerdì 13 ottobre: Qualificazioni Europei 2024

I pronostici di venerdì 13 ottobre: ci sono altre sette partite di qualificazione agli Europei del 2024 e delle amichevoli internazionali.

Le qualificazioni agli Europei del 2024 proseguono stasera con altre sette partite, e due di queste sono dei big match: Austria-Belgio e Olanda-Francia. Nella prima sfida potrebbero pesare oltre modo le assenze di Alaba e Arnautovic, due dei campioni di maggiore talento a disposizione del ct austriaco Ralf Rangnick. Con Lukaku in grande spolvero, il Belgio può ambire ai tre punti.

Gli infortuni potrebbero determinare anche Olanda-Francia: Koeman dovrà fare a meno di diversi titolari, da Gakpo a Depay passando per i vari de Ligt, de Jong, Flekken, Lang, Koopmeiners e Berghuis, tutti assenti per infortunio. Deschamps proverà ad approfittarne per mettere al sicuro la qualificazione puntando su Dembélé, Griezmann, Mbappé e Giroud. I gol non dovrebbero mancare viste anche le assenze di Upamecano, Saliba, Fofana, Koundé, Kimpembe e Disasi nella difesa dei francesi.

Pronostici altre partite

Il Portogallo è favorito sulla Slovacchia, mentre Irlanda e Islanda dovrebbero evitare quanto meno la sconfitta contro Grecia e Lussemburgo. Si giocano anche delle amichevoli internazionali: Inghilterra super favorita contro l’Australia in una partita da almeno tre gol complessivi, mentre è atteso almeno un gol per squadra tra l’Arabia Saudita di Roberto Mancini e la Nigeria del bomber del Napoli Osimhen.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Belgio vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Austria-Belgio, Qualificazioni Europei 2024, ore 21:00

Vincenti

• Irlanda o pareggio (in Irlanda-Grecia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Islanda o pareggio (in Islanda-Lussemburgo, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Portogallo (in Portogallo-Slovacchia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Francia o pareggio (in Olanda-Francia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Olanda-Francia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Arabia Saudita-Nigeria, Amichevole internazionale, ore 18:00

• Inghilterra-Australia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Olanda-Francia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Irlanda-Grecia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Arabia Saudita-Nigeria, Amichevole internazionale, ore 18:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Estonia-Azerbaigian, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00)