Inghilterra-Australia, amichevole: formazioni, pronostici

Inghilterra-Australia è un’amichevole internazionale che si gioca a Londra. Streaming, probabili formazioni, pronostici

Dal 2000 in poi Inghilterra e Australia si sono incontrate solamente due volte. E in entrambe le occasioni ha vinto la squadra che venerdì sera giocherà in casa. La nazionale allenata da Southgate ha un solo obiettivo in questo match: cercare di oliare i meccanismi in vista della sfida della prossima settimana contro l’Italia che mette in palio dei punti pesantissimi, e che potrebbero essere decisivi, per la qualificazione all’Europeo del prossimo anno in Germania.

Non sarà quindi una squadra con molti esperimenti quella che scenderà in campo a Wembley: ma una squadra a trazione anteriore che probabilmente sarà pure quella che scenderà in campo contro gli azzurri di Spalletti. E visto questo, ci sono pochissimi dubbi su chi vincerà questa partita. Anche perché dall’altro lato arriva una nazionale che di certezze ne ha veramente poche e che in generale non vive un momento così importante. Nelle ultime cinque uscite l’Australia infatti ha vinto solamente una volta contro l’Ecuador. Poi tre sconfitte e un solo pareggio, comunque importante, contro il Messico.

Ma l’Inghilterra non è il Messico: c’è una enorme differenza che in campo si dovrebbe vedere e che dovrebbe portare ad una vittoria di Kane e compagni. Un Kane alla ricerca di gol – e che dovrebbe giocare dal primo minuto – per battere ogni tipo di record con la maglia della propria nazionale.

Inghilterra-Australia, dove vederla in tv e in streaming

Inghilterra-Australia è in programma venerdì 12 ottobre alle 20:45 a Londra, nello stadio di Wembley. Non sarà possibile seguirla in Italia visto che si tratta appunto di un’amichevole internazionale. Quindi nessuna copertura televisiva per questo match.

Il pronostico

Inghilterra tranquilla che si prenderà la vittoria e che dovrebbe anche non subire reti. Match abbastanza indirizzato che non dovrebbe regalare nessuna sorpresa. Occhio al gol di Kane, uno che con la maglia della nazionale ha un feeling particolare. Match che infine si potrebbe sbloccare già nel primo tempo e che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Australia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; Walker, Guehi, Maguire, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Foden, Bellingham, Maddison; Kane.

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Strain, Souttar, Burgess, Behich; Baccus, Luongo; Boyle, Luongo, Mabil; Duke.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0