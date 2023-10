Arabia Saudita-Nigeria, amichevole: formazioni, pronostici

Arabia Saudita-Nigeria è un’amichevole internazionale che si gioca a Portimao, in Portogallo. Streaming, probabili formazioni, pronostici

Le prime due uscite di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale dell’Arabia Saudita non sono state certamente da ricordare. L’Inghilterra questa volta – a differenza di quanto successo con gli azzurri – non ha portato bene al ct, che ha perso prima contro la Costa Rica e poi contro la Corea del Sud. Un solo gol fatto e quattro subiti. Si sapeva che il Mancio avrebbe dovuto lavorare e anche molto.

Adesso, in Portogallo però, arriva la terza amichevole di questo suo nuovo ciclo contro una formazione africana: la temibile Nigeria che nelle ultime tre gare ha portato a casa altrettante vittorie tra amichevoli e qualificazioni per la prossima Coppa d’Africa in programma nel 2024. La nazionale guidata dal portoghese Peseiro può contare ovviamente su Osimhen, ed è proprio l’attaccante del Napoli che potrebbe fare la differenza in questo confronto nonostante il suo club non stia attraversando un momento da ricordare.

C’è una squadra favorita, ovviamente, e di discussioni non ce ne possono essere. E siccome non si può ovviamente parlare nemmeno di fattore campo, visto che si gioca in una Nazione diversa, è difficile pensare in questo momento che la truppa di Mancini possa riuscire a portare a casa un risultato positivo. L’esperienza in campo internazionale degli africani, che sappiamo benissimo come sia una delle migliori nazionali del Continente, dovrebbe fare la differenza.

Arabia Saudita-Nigeria, dove vederla in tv e in streaming

Arabia Saudita-Nigeria al momento non ha nessuna copertura televisiva. Il match si gioca venerdì 13 ottobre allo stadio di Portimao, in Portogallo, con inizio alle ore 18:00. Non sappiamo ancora se ci sarà invece una copertura streaming come successo il mese scorso nelle prime due uscite di Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita quando i match giocati in Inghilterra sono stati mandati in diretta e senza nessun abbonamento sul sito della UEFA.

Il pronostico

Favorita la Nigeria, ovviamente. La formazione africana dovrebbe riuscire a vincere contro l’Arabia Saudita del nostro Mancini che, oggettivamente, ha avuto pochissimo tempo per lavorare. Per dare un’impronta e per alzare il livello servono anni, non mesi. E quindi bisogna dare fiducia. Quella che il Mancio ha sicuramente. Ma per stavolta dovrebbe arrivare un’altra sconfitta.

Le probabili formazioni di Arabia Saudita-Nigeria

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al Aqidi; Abdulhamid, Tambakti, Al Bulayhi, Al Shahrani; Kanno, Al Khaibari, Hazazi; Ghareeb, Al Brikan, Al Dawsari.

NIGERIA (4-4-2): Uzoho; Osayi-Samuel, Bassey, Ebuehi, Torunarigha; Ndidi, Iwobi, Iheanacho, Lookman; Osimhen, Boniface.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3