Emma Raducanu, prima e dopo: il video esclusivo fa sognare i follower

Emma Raducanu, l’inedito filmato ha fatto sognare a occhi aperti i sostenitori della tennista: bellezza mozzafiato prima e dopo.

A livello sportivo, il 2023 sarà un anno da dimenticare. Non perché non abbia giocato bene o non sia stata all’altezza della situazione, ma perché il suo fisico ha fatto le bizze costringendola, di fatto, a rinunciare a tre quarti della stagione. Una stagione in cui sperava di poter fare grandi cose.

Ma Emma Raducanu ha subito tre interventi chirurgici in due settimane, durante la scorsa primavera, ragion per cui, per forza di cose, la sua presenza in campo è stata ridotta ai minimi termini. Tornerà, se tutto andrà bene, direttamente a gennaio, quando la carovana del tennis si sposterà in Australia per dare il via ad una nuova annata. E dovrà sudare ben più di sette camicie, la vincitrice degli Us Open 2021, se vorrà tornare agli antichi fasti e splendere come un tempo nel ranking Wta. La lunga assenza forzata ha avuto conseguenze catastrofiche sulla classifica, ma tant’è: potrà sempre rifarsi e, perché no, addirittura migliorarsi.

In attesa che scocchi l’ora del suo rientro nel circuito, la bella britannica se la sta spassando tra shooting ed eventi mondani. Nelle scorse settimane ha ricevuto un invito molto speciale per la Fashion Week di Parigi da parte di Dior, la maison di cui è testimonial e reginetta indiscussa. In quell’occasione aveva avuto modo di ufficializzare la storia d’amore con Carlo Agostinelli, ma anche di lasciarsi ammirare in tutto il suo splendore.

Emma Raducanu, è successo tutto a Parigi

Ora, a settimane di distanza da quel giorno speciale, un video inedito ha lasciato senza parole i fan. Un piccolo “documentario”, se vogliamo, che racconta passo dopo passo la preparazione di Emma Raducanu in vista dell’esclusiva sfilata svoltasi nella suggestiva cornice della città dell’amore.

La tennista britannica, che nel 2021 ha sorpreso tutti vincendo lo Slam newyorkese da qualificata, è stata trattata come una vera e propria regina. Aveva a sua disposizione uno staff intero, pronto a prendersi cura di lei e a far sì che brillasse in quella serata sfavillante. Cosa che sarebbe accaduta comunque, dal momento che la bella Emma, già solo con il suo sorriso, è in grado di illuminare tutto.

La si vede alle prese con il make-up e con la vestizione, al termine della quale era, poi, semplicemente stupenda. Il suo abito con inserti di pizzo francese ha fatto di lei una dea e non ci stupisce affatto, quindi, che i paparazzi le abbiano rivolto quasi tutte le loro attenzioni. E neanche che il video in questione, prodotto da Vogue+, abbia infranto così tanti cuori una volta circolato sui social.