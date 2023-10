Fermana-Perugia, Serie C: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Fermana-Perugia è una partita valida per la settima giornata del girone B di Serie C e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici e streaming gratis.

Un Perugia affetto da “pareggite” si ritrova già a -11 punti dal primo posto nel girone B di Serie C, lontanissimo da una Torres scatenata ed ancora a punteggio pieno.

Il percorso per fare immediatamente ritorno in cadetteria, categoria perduta in seguito alla dolorosa retrocessione dello scorso anno, si sta rivelando più tortuoso del previsto per la squadra umbra, guidata da Francesco Baldini. I biancorossi hanno un organico di tutto rispetto e possono contare su individualità importanti – alcuni giocatori sono un vero e proprio lusso per la C – ma fatica ad ingranare. Ed il fatto che dopo sei partite siano ancora imbattuti non può essere una consolazione. Il Perugia finora ha battuto esclusivamente Spal e Sestri Levante, ma non è andato oltre un pareggio con Lucchese, Pescara, Pontedera e Rimini, dilapidando già troppi punti per strada. In questo posticipo Baldini e i suoi uomini cercheranno di dare continuità alla vittoria di domenica scorsa nella trasferta di Fermo.

In realtà, in caso di successo nelle Marche, le vittorie di fila sarebbero tre: visto che giovedì il Perugia ha avuto la meglio sul Monterosi in Coppa Italia di Serie C.

Gli umbri si troveranno di fronte una squadra, la Fermana, che non se la passa affatto bene e che non è più riuscita a vincere dopo l’1-0 al Pontedera nella seconda giornata di campionato. I gialloblù di Andrea Bruniera hanno perso entrambe le ultime due partite casalinghe: particolarmente pesante quella con il Cesena, che al “Recchioni” ha fatto il bello e il cattivo tempo, vincendo 4-0. Il pareggio nel derby regionale con la Vis Pesaro (2-2) ha messo fine all’emorragia di sconfitte ma in Coppa Italia la Fermana ne ha incassati addirittura sei dal Pescara (6-1). Bruniera potrà schierare la miglior formazione possibile contro il Perugia, che al contrario non potrà disporre né di Cudrig né di Dell’Orco.

Come vedere Fermana-Perugia in diretta tv e in streaming La sfida tra Fermana e Perugia è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Perugia sembra aver riacquistato fiducia nelle ultime settimane e dovrebbe prendersi altri tre punti anche a Fermo. Non è da escludere che gli umbri mantengano anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Fermana-Perugia

FERMANA (4-3-1-2): Borghetto; Laverone, Spedalieri, Padella, Calderoni; Giandonato, Misuraca, Fontana; Pinzi; Semprini, Curatolo.

PERUGIA (4-3-3): Abibi; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Kouan, Bartolomei, Santoro; Matos, Vasquez, Lisi.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2