Nadal come James Bond: sai quanto vale la sua Aston Martin?

Nadal, nella sua collezione di auto di lusso c’è un bolide che piacerebbe molto a James Bond: l’ha pagata un occhio della testa.

Poco importa che il 2023 non sia stato il suo anno fortunato. O che manchi poco, in ogni caso, al momento in cui uscirà di scena come il suo amico e avversario Roger Federer. Ciò non toglie che Rafael Nadal abbia lasciato il segno e che, nel mondo del tennis, sia un’autentica leggenda.

Ha guadagnato così tanti soldi, durante la sua brillante carriera, da essere uno degli atleti più ricchi di sempre. Il denaro che ha accumulato non deriva solo dalle numerosissime vittorie collezionate negli anni – e sono davvero tante, essendo lui un campione – ma anche dai molteplici accordi di sponsorizzazione che gli sono stati offerti alla luce del suo successo. Il maiorchino è testimonial dei brand più disparati e tutti i contratti siglati, di conseguenza, non hanno fatto altro che incrementare ulteriormente il suo già notevole patrimonio economico.

Ma siete curiosi di sapere in che modo Rafael Nadal abbia speso i soldi guadagnati in tanti anni di onorata carriera? Non possiamo fare un resoconto preciso, naturalmente, ma possiamo rivelarvi che gran parte di questo denaro lo ha investito in qualcosa che lo appassiona tantissimo: i motori. Possiede uno yacht di lusso a bordo del quale si concede delle vacanze da sogno, ma ha anche un garage che farebbe impallidire un pilota amante del brivido e dell’alta velocità.

Nadal, quanti bolidi nel suo garage: ecco qual è il più costoso

Vi basti sapere, per farvi un’idea, che l’auto più lussuosa della sua collezione è una Aston Martin DBS. Proprio come James Bond, l’iberico è un grande estimatore della casa automobilistica britannica, ed è per questo motivo che ha optato per uno dei top di gamma. Un modello che costa, udite udite, qualcosa come 275mila euro.

Il suo bolide è in grado di raggiungere i 100 km/h in 3,6 secondi, ed ha un motore degno di un’auto da corsa. Un vero e proprio gioiello, insomma, al quale Nadal tiene in modo particolare. L’Aston Martin ha un posto speciale nel suo cuore, ma le altre vetture che compongono il suo garage non sono certamente da meno. Rafa possiede anche una Ferrari 458 Italia, meno costosa di quella britannica – il prezzo si aggira intorno ai 208mila euro – ma comunque lussuosissima.

Ogni tanto se la spassa, poi, a bordo della sua Mercedes Benz AMG G63, una vettura elegantissima e sofisticata che non ha nulla da invidiare ai modelli precedentemente citati. In questo caso, il costo è di 130mila euro circa. Mica bruscolini, insomma. Per tutti i giorni, invece, la sua Kia EV6 GT da 55mila euro è affidabile e robusta quanto basta per garantire al campione maiorchino e alla sua famiglia viaggi sicuri e confortevoli.