Nadal re dei mari: la sfida con Djokovic continua | Uno yacht da urlo

Nadal prepara il rientro in campo e si gode la famiglia e la sua passione numero 2 sotto gli occhi di tutti.

Una stagione nera. Nera come il carbone. Perseguitato dagli infortuni, a Rafael Nadal non è rimasto altro da fare che mettersi l’anima in pace e restare fermo ai box in attesa di tempi migliori. E ci sta assolutamente, dunque, che abbia voluto prendersi una pausa da tutto ciò. Dalle cattive notizie e dalle paure legate al futuro, soprattutto.

Ma non è ancora tempo di parlare di ritiri, per fortuna. Il maiorchino è fermamente intenzionato a tornare non appena possibile. Ci vorrà però il 2024, presumibilmente, almeno stando alle dichiarazioni che lo zio Toni ha rilasciato a Marca nei giorni scorsi. “Sta bene – ha detto, rassicurando i tifosi del 14 volte campione del mondo – è in vacanza e vuole scendere in campo il prossimo anno”. In vacanza, sì. Ha scelto la Grecia come meta per sé e per la sua famiglia e, a giudicare da alcuni scatti affidati ai social, non potrebbe davvero essere più felice di così.

Ha visitato Corfù, Meganisi e Itaca e sta viaggiando, naturalmente, a bordo del suo yacht Sunreef Power. Proprio come l’amico e rivale Novak Djokovic, che nei giorni scorsi si godeva moglie e figli al largo della Croazia.

Nadal, lusso a volontà anche in alto mare: un catamarano da sogno

L’imbarcazione di Nadal è, però, tutta un’altra storia. È uno dei più lussuosi al mondo e l’iberico l’acquistò per conciliare il suo amore per il mare e la necessità di un po’ di privacy. E mai scelta, a conti fatti, fu più azzeccata di questa.

Lo ha acquistato nel 2019, mandando in pensione il vecchio Beethoven, e se lo gode gni volta che ce n’è la possibilità. Lungo 24 metri, è provvisto di un motore ad alte prestazioni che gli assicura viaggi sicuri e che rende il catamarano particolarmente performante. La cabina principale non ha nulla da invidiare alla suite di un hotel a cinque stelle: è provvista di bagno privato e cabina armadio. Di comfort, a bordo, ce ne sono tuttavia molti altri, a partire dall’ampio garage di poppa che può ospitare diversi mezzi di divertimento, come gommoni e moto d’acqua.

Un gioiellino unico nel suo genere, dunque, che gli costa un occhio della testa. Nadal lo pagò 5 milioni di euro, ma tutti converranno sul fatto, soprattutto dopo averne visto le foto, che il catamarano in questione valga ogni singolo centesimo di questa cifra astronomica.