Brasileirao 2023: i pronostici sulle partite di domenica 30 luglio

Brasileirao 2023, il Botafogo mette nel mirino la nona vittoria casalinga. Ma occhio ad un Coritiba in salute: pronostici.

La corsa del Botafogo si è fermata dopo ben sei vittorie consecutive. Una settimana fa la squadra di Bruno Lage, in cima alla classifica con undici punti di vantaggio sul Gremio secondo, non è andata al di là di un pareggio in casa del Santos (2-2). Bianconeri ripresi a cinque minuti dalla fine, con i due gol di Tiquinho Soares e Adryelson che hanno evitato alla capolista del Brasileirao la prima sconfitta dopo quasi due mesi.

Sulla prestazione dei giocatori del Fogao avrà sicuramente inciso l’impegno ravvicinato con il Patronato in Copa Sudamericana: tre giorni prima del match con il Santos, infatti, il Botafogo aveva giocato in coppa, strappando la qualificazione al turno successivo grazie al pareggio per 1-1 contro gli argentini. La settimana di riposo avrà senz’altro giovato alla prima della classe, che contro il Coritiba cercherà di conquistare l’ottava vittoria casalinga in otto partite giocate davanti al proprio pubblico. Il Botafogo in casa non solo non ha ancora perso ma neppure pareggiato, subendo a malapena una rete. Gli ospiti, tuttavia, dovrebbero vendere cara la pelle: il Coritiba è sì terzultimo ma nelle ultime quattro partite è apparso in netta ripresa, totalizzando dieci punti su dodici disponibili.

Brasileirao 2023: insidia America Mineiro per il Palmeiras

Scende in campo anche il San Paolo, con l’obiettivo di archiviare le due sconfitte rimediate in campionato contro il Cuiabà e in coppa do Brasil contro il Corinthians.

La Tricolor Paulista ha il secondo miglior rendimenti interno del Brasileirao dopo il Botafogo con sette vittorie e una sconfitta e dovrebbe ottenere un risultato positivo contro il Bahia, incapace di vincere un match dallo scorso giugno. Tenterà di dare continuità alla vittoria con il Fortaleza il Palmeiras, tornato a sorridere dopo tre pareggi e due sconfitte tra coppa e campionato. Il tallone d’Achille dei campioni in carica però sono le trasferte: nelle ultime sei hanno vinto una volta sola. Si preannuncia più equilibrata del previsto la sfida con l’America Mineiro, che una settimana fa è stata capace di imporre il pareggio al Flamengo. Eviterà verosimilmente la sconfitta anche il Gremio, che in attesa del risultato del Mengao – in campo ventiquattr’ore prima contro l’Atletico Mineiro – resta secondo in classifica. Il club di Porto Alegre va a caccia di punti preziosi sul campo del Goias, solo sedicesimo.

Possibili vincenti

San Paolo (in San Paolo-Bahia, ore 16:00)

Palmeiras o pareggio (in America Mineiro-Palmeiras, ore 21:00)

Botafogo (in Botafogo-Coritiba, ore 21:00)

Gremio o pareggio (in Goias-Gremio, ore 23:30)

Brasileirao 2023: le partite da almeno un gol per parte

Goias-Gremio, ore 23:30

La partita da almeno tre gol complessivi

America Mineiro-Palmeiras, ore 21:00

Botafogo-Coritiba, ore 21:00